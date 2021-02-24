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***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

24.02.2021 17:53



***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

Türkçe
Genel Açıklama

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FPE FON İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ  DUYURUSU



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912306


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Sterlin 10,1712 10,2222 % 1,72  
Frank 7,9188 7,9665 % 1,27  
Riyal 1,9200 1,9296 % 1,63  
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17:50 Alış Satış %  
Altın Ons 1.789 1.789 -15,90  
Altın Gr. 417 417 4,37  
Cumhuriyet 2.769 2.810 38,00  
Tam 2.757 2.828 41,69  
Yarım 1.333 1.368 20,17  
Çeyrek 668 684 10,08  
Gümüş.Ons 27,48 27,51 -0,17  
Gümüş Gr. 6,39 6,40 0,07  
B. Petrol 65,25 65,25 0,77  
Seans Raporu 17:50
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