***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
24.02.2021 17:58
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FIL FON İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ DUYURUSU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912315
BIST
17:481.494
En Yüksek
|Değişim
|: -1,58%
|| -24,04
|Açılış
|: 1.507
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|Önceki Kapanış
|: 1.518
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1.523
En Düşük
1.487
17:487,2345
En Yüksek
|Değişim
|: 1,82%
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|Açılış
|: 7,2150
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|Önceki Kapanış
|: 7,0670
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7,2497
En Düşük
7,0712
17:488,7781
En Yüksek
|Değişim
|: 1,64%
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|Açılış
|: 8,7500
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|Önceki Kapanış
|: 8,5850
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8,8000
En Düşük
8,5921
17:48415,49
En Yüksek
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|Açılış
|: 415,49
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|Önceki Kapanış
|: 412,53
|
417,71
En Düşük
411,33
BIST En Aktif Hisseler17:48
|DOBUR
|20,24
|2.728.436
|% 10,00
|
|PKENT
|1.760,00
|6.340.367
|% 10,00
|
|CASA
|195,80
|1.370.796
|% 10,00
|
|INTEM
|54,95
|11.342.671
|% 9,99
|
|POLTK
|371,20
|9.886.074
|% 9,99
|
|SONME
|84,60
|10.080.076
|% -10,00
|
|MZHLD
|37,26
|986.533
|% -10,00
|
|DIRIT
|7,22
|794.525
|% -9,98
|
|KARSN
|4,70
|82.626.221
|% -9,96
|
|SAYAS
|17,35
|103.882.750
|% -9,96
|
|KOZAL
|136,70
|2.333.798.954
|% 2,47
|
|THYAO
|12,92
|2.197.425.475
|% -0,77
|
|PETKM
|5,16
|1.921.447.793
|% -4,97
|
|SASA
|39,94
|1.919.789.256
|% 9,97
|
|GUBRF
|75,85
|1.846.536.996
|% -7,78
|
|EKGYO
|2,30
|1.058.972.984
|% -1,71
|
|PETKM
|5,16
|1.921.447.793
|% -4,97
|
|TSKB
|1,75
|585.141.796
|% -2,78
|
|IHLAS
|0,90
|297.971.896
|% -9,09
|
|ODAS
|4,03
|1.198.788.754
|% 1,26
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2269
|7,2345
|% 1,82
|
|Euro
|8,7715
|8,7781
|% 1,64
|
|Sterlin
|10,1762
|10,2273
|% 1,77
|
|Frank
|7,9228
|7,9705
|% 1,32
|
|Riyal
|1,9210
|1,9306
|% 1,68
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.789
|-15,87
|
|Altın Gr.
|417
|417
|4,37
|
|Cumhuriyet
|2.769
|2.810
|38,00
|
|Tam
|2.757
|2.828
|41,69
|
|Yarım
|1.333
|1.368
|20,17
|
|Çeyrek
|668
|684
|10,08
|
|Gümüş.Ons
|27,49
|27,52
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|0,07
|
|B. Petrol
|65,29
|65,29
|0,81
|