***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
24.02.2021 18:06
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FFD FON İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ DUYURUSU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912322
BIST
17:541.488
En Yüksek
|Değişim
|: -1,94%
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En Düşük
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|: 412,53
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417,71
En Düşük
411,33
BIST En Aktif Hisseler17:54
|AGYO
|4,29
|57.952.367
|% 10,00
|
|DOBUR
|20,24
|2.775.551
|% 10,00
|
|PKENT
|1.760,00
|6.340.367
|% 10,00
|
|CASA
|195,80
|1.370.796
|% 10,00
|
|POLTK
|371,20
|9.938.042
|% 9,99
|
|SONME
|84,60
|10.148.518
|% -10,00
|
|MZHLD
|37,26
|986.533
|% -10,00
|
|DIRIT
|7,22
|794.525
|% -9,98
|
|KARSN
|4,70
|82.837.185
|% -9,96
|
|SAYAS
|17,35
|103.889.083
|% -9,96
|
|KOZAL
|134,80
|2.403.245.955
|% 1,05
|
|THYAO
|12,85
|2.227.106.643
|% -1,31
|
|PETKM
|5,15
|1.983.888.702
|% -5,16
|
|GUBRF
|74,10
|1.969.993.656
|% -9,91
|
|SASA
|39,94
|1.922.911.446
|% 9,97
|
|EKGYO
|2,28
|1.099.336.099
|% -2,56
|
|PETKM
|5,15
|1.983.888.702
|% -5,16
|
|TSKB
|1,76
|603.050.435
|% -2,22
|
|IHLAS
|0,90
|298.248.306
|% -9,09
|
|ODAS
|4,02
|1.228.042.402
|% 1,01
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2309
|7,2321
|% 1,79
|
|Euro
|8,7680
|8,7741
|% 1,59
|
|Sterlin
|10,1684
|10,2194
|% 1,69
|
|Frank
|7,9216
|7,9693
|% 1,30
|
|Riyal
|1,9215
|1,9312
|% 1,71
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.786
|-19,26
|
|Altın Gr.
|416
|416
|3,62
|
|Cumhuriyet
|2.769
|2.810
|38,00
|
|Tam
|2.757
|2.828
|41,69
|
|Yarım
|1.333
|1.368
|20,17
|
|Çeyrek
|668
|684
|10,08
|
|Gümüş.Ons
|27,47
|27,50
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|0,07
|
|B. Petrol
|65,17
|65,17
|0,69
|