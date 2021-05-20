***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
20.05.2021 17:24
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Açıklamalar
FİBA PORTFOY BLOK ZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ SERBEST FON İZAHNAME
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937003
BIST
18:051.450
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -9,75
|Açılış
|: 1.452
|
|Önceki Kapanış
|: 1.460
|
1.455
En Düşük
1.439
18:058,3752
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0373
|Açılış
|: 8,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3600
|
8,4191
En Düşük
8,3494
18:0510,2529
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0043
|Açılış
|: 10,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1800
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10,2687
En Düşük
10,2024
18:05505,66
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,05
|Açılış
|: 505,66
|
|Önceki Kapanış
|: 505,71
|
508,08
En Düşük
501,41
BIST En Aktif Hisseler18:05
|FENER
|31,28
|560.009.856
|% 9,99
|
|JANTS
|87,85
|349.097.457
|% 9,95
|
|SONME
|35,14
|3.975.885
|% 9,95
|
|SKTAS
|4,76
|19.737.517
|% 9,93
|
|ISBIR
|9.400,20
|29.703.971
|% 9,91
|
|MMCAS
|6,93
|366.690
|% -10,00
|
|BJKAS
|7,21
|533.535.029
|% -9,99
|
|BRMEN
|2,56
|423.195
|% -9,86
|
|NTGAZ
|9,95
|69.629.491
|% -8,63
|
|METUR
|32,50
|65.620.899
|% -8,45
|
|GARAN
|8,23
|1.731.155.429
|% 1,86
|
|THYAO
|13,58
|1.531.538.784
|% 1,72
|
|KRDMD
|8,02
|769.490.997
|% -3,72
|
|EREGL
|18,57
|729.550.021
|% -4,03
|
|PETKM
|6,32
|723.690.991
|% 0,96
|
|YKBNK
|2,19
|511.873.469
|% 1,86
|
|GARAN
|8,23
|1.731.155.429
|% 1,86
|
|EKGYO
|1,96
|323.890.347
|% 0,00
|
|KARSN
|4,61
|554.906.352
|% -1,28
|
|PETKM
|6,32
|723.690.991
|% 0,96
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3713
|8,3752
|% -0,44
|
|Euro
|10,2449
|10,2529
|% 0,04
|
|Sterlin
|11,8252
|11,8845
|% -0,10
|
|Frank
|9,2723
|9,3281
|% -0,01
|
|Riyal
|2,2262
|2,2374
|% -0,46
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.880
|1.880
|10,57
|
|Altın Gr.
|506
|506
|-0,05
|
|Cumhuriyet
|3.335
|3.386
|22,00
|
|Tam
|3.323
|3.409
|1,23
|
|Yarım
|1.606
|1.649
|0,59
|
|Çeyrek
|806
|825
|0,30
|
|Gümüş.Ons
|27,90
|27,93
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|7,50
|7,51
|0,00
|
|B. Petrol
|66,25
|66,25
|-0,40
|