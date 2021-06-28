***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
28.06.2021 15:56
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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DUYURU METNİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944494
BIST
15:561.382
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -9,53
|Açılış
|: 1.395
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.398
En Düşük
1.375
15:568,7320
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0323
|Açılış
|: 8,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
8,7679
En Düşük
8,7116
15:5610,4161
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0504
|Açılış
|: 10,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4350
|
10,4717
En Düşük
10,4007
15:56499,08
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -2,99
|Açılış
|: 499,08
|
|Önceki Kapanış
|: 502,07
|
502,46
En Düşük
497,99
BIST En Aktif Hisseler15:56
|ATATP
|26,40
|47.458.388
|% 10,00
|
|TKURU
|246,40
|6.159.587
|% 10,00
|
|TACTR
|31,90
|1.092.065
|% 10,00
|
|YAPRK
|35,48
|2.742.139
|% 9,98
|
|VANGD
|5,29
|4.832.214
|% 9,98
|
|CEOEM
|10,94
|15.034.009
|% -9,96
|
|SAMAT
|5,27
|11.937.985
|% -9,91
|
|METUR
|6,11
|65.671.237
|% -9,88
|
|DENGE
|3,38
|768.516
|% -9,87
|
|BAGFS
|17,60
|2.860.015
|% -8,48
|
|GARAN
|8,18
|838.645.330
|% -0,24
|
|EKGYO
|1,96
|773.189.206
|% -4,39
|
|THYAO
|14,05
|689.752.943
|% -1,61
|
|SASA
|29,14
|484.616.385
|% -0,61
|
|KRDMD
|6,68
|401.771.394
|% -1,91
|
|EKGYO
|1,96
|773.189.206
|% -4,39
|
|YKBNK
|2,18
|339.033.247
|% -1,36
|
|GARAN
|8,18
|838.645.330
|% -0,24
|
|AKBNK
|5,34
|350.559.074
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,09
|68.660.755
|% -0,91
|
|15:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7298
|8,7320
|% -0,37
|
|Euro
|10,4084
|10,4161
|% -0,48
|
|Sterlin
|12,1060
|12,1668
|% -0,22
|
|Frank
|9,4526
|9,5096
|% -0,67
|
|Riyal
|2,3221
|2,3337
|% -0,34
|
|15:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|-3,75
|
|Altın Gr.
|499
|499
|-3,09
|
|Cumhuriyet
|3.302
|3.352
|-23,00
|
|Tam
|3.286
|3.369
|-23,33
|
|Yarım
|1.588
|1.630
|-11,28
|
|Çeyrek
|797
|815
|-5,65
|
|Gümüş.Ons
|26,14
|26,17
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,33
|7,34
|-0,02
|
|B. Petrol
|75,28
|75,28
|-0,08
|
Seans Raporu
15:56
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