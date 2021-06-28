***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
28.06.2021 16:32
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
DUYURU METNİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944502
BIST
16:521.380
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -11,99
|Açılış
|: 1.395
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.398
En Düşük
1.375
16:528,7030
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -0,0613
|Açılış
|: 8,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
8,7679
En Düşük
8,6974
16:5210,4019
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -0,0646
|Açılış
|: 10,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4350
|
10,4717
En Düşük
10,3761
16:52499,44
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -2,63
|Açılış
|: 499,44
|
|Önceki Kapanış
|: 502,07
|
502,46
En Düşük
497,99
BIST En Aktif Hisseler16:52
|ATATP
|26,40
|47.891.744
|% 10,00
|
|TKURU
|246,40
|6.238.435
|% 10,00
|
|TACTR
|31,90
|1.092.065
|% 10,00
|
|YAPRK
|35,48
|2.776.022
|% 9,98
|
|VANGD
|5,29
|4.846.417
|% 9,98
|
|CEOEM
|10,94
|15.123.400
|% -9,96
|
|SAMAT
|5,27
|11.953.679
|% -9,91
|
|METUR
|6,11
|65.852.252
|% -9,88
|
|DENGE
|3,38
|768.516
|% -9,87
|
|BAGFS
|17,60
|2.860.015
|% -8,48
|
|GARAN
|8,17
|907.328.091
|% -0,37
|
|EKGYO
|1,95
|796.456.635
|% -4,88
|
|THYAO
|14,02
|749.325.936
|% -1,82
|
|SASA
|29,10
|506.052.409
|% -0,75
|
|KRDMD
|6,68
|438.013.885
|% -1,91
|
|EKGYO
|1,95
|796.456.635
|% -4,88
|
|YKBNK
|2,18
|368.488.451
|% -1,36
|
|GARAN
|8,17
|907.328.091
|% -0,37
|
|AKBNK
|5,34
|368.502.496
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,09
|71.435.924
|% -0,91
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7001
|8,7030
|% -0,70
|
|Euro
|10,3953
|10,4019
|% -0,62
|
|Sterlin
|12,0847
|12,1453
|% -0,39
|
|Frank
|9,4465
|9,5034
|% -0,74
|
|Riyal
|2,3193
|2,3310
|% -0,45
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.781
|-0,44
|
|Altın Gr.
|499
|499
|-2,63
|
|Cumhuriyet
|3.310
|3.360
|-15,00
|
|Tam
|3.290
|3.375
|-17,12
|
|Yarım
|1.590
|1.633
|-8,28
|
|Çeyrek
|798
|816
|-4,14
|
|Gümüş.Ons
|26,16
|26,18
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|7,32
|7,32
|-0,04
|
|B. Petrol
|74,66
|74,66
|-0,70
|