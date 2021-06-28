***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
28.06.2021 16:40
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DUYURU METNİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944504
BIST
16:301.381
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -10,87
|Açılış
|: 1.395
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.398
En Düşük
1.375
16:308,7332
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0311
|Açılış
|: 8,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
8,7679
En Düşük
8,7116
16:3010,4112
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -0,0553
|Açılış
|: 10,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4350
|
10,4717
En Düşük
10,4007
16:30499,95
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -2,12
|Açılış
|: 499,75
|
|Önceki Kapanış
|: 502,07
|
502,46
En Düşük
497,99
BIST En Aktif Hisseler16:28
|ATATP
|26,40
|47.849.266
|% 10,00
|
|TKURU
|246,40
|6.172.893
|% 10,00
|
|TACTR
|31,90
|1.092.065
|% 10,00
|
|YAPRK
|35,48
|2.753.209
|% 9,98
|
|VANGD
|5,29
|4.837.477
|% 9,98
|
|CEOEM
|10,94
|15.085.657
|% -9,96
|
|SAMAT
|5,27
|11.941.901
|% -9,91
|
|METUR
|6,11
|65.793.999
|% -9,88
|
|DENGE
|3,38
|768.516
|% -9,87
|
|BAGFS
|17,60
|2.860.015
|% -8,48
|
|GARAN
|8,18
|861.989.792
|% -0,24
|
|EKGYO
|1,95
|776.226.074
|% -4,88
|
|THYAO
|14,05
|717.231.837
|% -1,61
|
|SASA
|29,10
|496.475.529
|% -0,75
|
|KRDMD
|6,72
|416.163.825
|% -1,32
|
|EKGYO
|1,95
|776.226.074
|% -4,88
|
|YKBNK
|2,17
|342.593.781
|% -1,81
|
|GARAN
|8,18
|861.989.792
|% -0,24
|
|AKBNK
|5,34
|355.457.153
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,09
|68.742.264
|% -0,91
|
|16:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7313
|8,7332
|% -0,35
|
|Euro
|10,4050
|10,4112
|% -0,53
|
|Sterlin
|12,1068
|12,1675
|% -0,21
|
|Frank
|9,4590
|9,5160
|% -0,61
|
|Riyal
|2,3214
|2,3330
|% -0,37
|
|16:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.780
|-1,82
|
|Altın Gr.
|500
|500
|-2,45
|
|Cumhuriyet
|3.302
|3.352
|-23,00
|
|Tam
|3.292
|3.376
|-15,62
|
|Yarım
|1.591
|1.633
|-7,55
|
|Çeyrek
|798
|817
|-3,78
|
|Gümüş.Ons
|26,11
|26,13
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,34
|7,34
|-0,02
|
|B. Petrol
|75,04
|75,04
|-0,32
|