***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
02.07.2021 14:16
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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YATIRIMCILARA DUYURU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945692
BIST
15:341.372
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -1,15
|Açılış
|: 1.377
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|Önceki Kapanış
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1.380
En Düşük
1.368
15:348,6861
En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
8,6441
15:3410,2841
En Yüksek
|Değişim
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|Önceki Kapanış
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15:34498,90
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 494,14
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500,47
En Düşük
493,87
BIST En Aktif Hisseler15:34
|EUKYO
|6,60
|4.880.402
|% 10,00
|
|VAKFN
|10,70
|19.200.451
|% 9,97
|
|YAPRK
|36,46
|6.808.311
|% 9,95
|
|VKFYO
|7,10
|4.376.532
|% 9,91
|
|SELVA
|5,37
|13.389.902
|% 9,82
|
|METUR
|5,40
|58.480.824
|% -10,00
|
|KUTPO
|46,68
|58.098.688
|% -9,97
|
|TKURU
|197,70
|424.462
|% -9,97
|
|DENGE
|2,36
|814.136
|% -9,92
|
|MZHLD
|34,30
|631.702
|% -9,64
|
|THYAO
|13,75
|963.614.044
|% 0,00
|
|KCHOL
|19,23
|564.561.900
|% 3,78
|
|ARCLK
|31,70
|561.460.257
|% 6,23
|
|KOZAL
|115,30
|391.294.752
|% -2,70
|
|GARAN
|8,37
|299.148.990
|% -0,95
|
|PEKGY
|1,17
|108.463.323
|% 6,36
|
|EKGYO
|1,89
|168.462.692
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,17
|154.752.479
|% -0,91
|
|THYAO
|13,75
|963.614.044
|% 0,00
|
|KARSN
|3,72
|134.717.359
|% 1,64
|
|15:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6833
|8,6861
|% 0,41
|
|Euro
|10,2777
|10,2841
|% -0,07
|
|Sterlin
|11,9091
|11,9689
|% 0,35
|
|Frank
|2,3104
|2,3219
|% 0,48
|
|Riyal
|497,5840
|497,7350
|% 0,73
|
|15:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.786
|9,29
|
|Altın Gr.
|498
|498
|3,72
|
|Cumhuriyet
|3.300
|3.350
|14,00
|
|Tam
|3.276
|3.360
|14,05
|
|Yarım
|1.583
|1.625
|6,80
|
|Çeyrek
|794
|813
|3,39
|
|Gümüş.Ons
|26,25
|26,28
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|7,30
|7,31
|0,06
|
|B. Petrol
|75,47
|75,47
|-0,37
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