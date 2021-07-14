***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
14.07.2021 13:05
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SPK nın 09.07.2021 tarih ve E-12233903-305.01.01-8511 sayılı yazısı ile kuruluşuna izin verilen Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Sepeti Şemsiye Fon içtüzüğü.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951061
BIST
13:251.366
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 19,31
|Açılış
|: 1.349
|
|Önceki Kapanış
|: 1.347
|
1.367
En Düşük
1.349
13:258,6244
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0051
|Açılış
|: 8,6180
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5950
|
8,6484
En Düşük
8,6062
13:2510,1740
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0098
|Açılış
|: 10,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1500
|
10,2002
En Düşük
10,1397
13:25503,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 2,44
|Açılış
|: 503,41
|
|Önceki Kapanış
|: 500,97
|
504,58
En Düşük
499,70
BIST En Aktif Hisseler13:25
|KRTEK
|8,37
|12.591.967
|% 9,99
|
|VBTYZ
|14,43
|128.057.683
|% 9,98
|
|EDATA
|8,12
|50.601.205
|% 9,88
|
|DITAS
|14,35
|10.404.316
|% 8,38
|
|BLCYT
|18,10
|30.618.368
|% 8,12
|
|TKURU
|202,20
|749.785
|% -5,95
|
|DENGE
|1,10
|582.390
|% -4,35
|
|BANVT
|61,00
|1.488.193
|% -3,48
|
|BASCM
|11,50
|59.459
|% -3,36
|
|UZERB
|35,62
|40.001
|% -2,94
|
|SASA
|30,08
|977.179.039
|% 6,14
|
|GARAN
|8,47
|596.447.802
|% 0,24
|
|THYAO
|13,15
|366.509.168
|% 0,38
|
|KRDMD
|7,28
|234.106.862
|% 2,68
|
|YKBNK
|2,32
|203.394.633
|% 2,20
|
|PEKGY
|1,01
|110.857.914
|% 1,00
|
|YKBNK
|2,32
|203.394.633
|% 2,20
|
|GARAN
|8,47
|596.447.802
|% 0,24
|
|EKGYO
|1,81
|61.768.534
|% 1,12
|
|PETKM
|5,33
|180.651.730
|% 1,72
|
|13:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6219
|8,6244
|% 0,06
|
|Euro
|10,1681
|10,1740
|% 0,10
|
|Sterlin
|11,9121
|11,9718
|% 0,35
|
|Frank
|9,3432
|9,3995
|% -0,01
|
|Riyal
|2,2925
|2,3040
|% 0,06
|
|13:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.814
|6,62
|
|Altın Gr.
|503
|503
|2,24
|
|Cumhuriyet
|3.330
|3.380
|14,00
|
|Tam
|3.314
|3.398
|15,70
|
|Yarım
|1.602
|1.644
|7,59
|
|Çeyrek
|803
|822
|3,80
|
|Gümüş.Ons
|26,08
|26,12
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|7,22
|7,23
|0,03
|
|B. Petrol
|75,88
|75,88
|-0,61
|