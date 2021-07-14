***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSPK nın 09.07.2021 tarih ve E-12233903-305.01.01-8511 sayılı yazısı ile kuruluşuna izin verilen Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Sepeti Şemsiye Fon içtüzüğü.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951061BIST