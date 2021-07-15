***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
15.07.2021 18:50
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15/07/2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FPREP -Fiba Portföy Re-Pie Gayrimenkul Yatırım Fonu 30/06/2021 tarihli fon fiyatı 1287,247387 dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951416
BIST
18:051.367
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 20,41
|Açılış
|: 1.349
|
|Önceki Kapanış
|: 1.347
|
1.369
En Düşük
1.349
18:058,5758
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0088
|Açılış
|: 8,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5850
|
8,5945
En Düşük
8,5398
18:0510,1416
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0268
|Açılış
|: 10,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1350
|
10,2012
En Düşük
10,1056
18:05502,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -1,73
|Açılış
|: 502,77
|
|Önceki Kapanış
|: 504,51
|
506,40
En Düşük
501,08
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SEYKM
|16,22
|19.202.304
|% 0,00
|
|KATMR
|2,75
|17.573.586
|% 0,00
|
|JANTS
|74,55
|152.879.015
|% 0,00
|
|KRVGD
|16,51
|22.043.624
|% 0,00
|
|GARAN
|8,43
|1.075.435.282
|% 0,00
|
|PEKGY
|1,00
|35.463.667
|% -2,91
|
|SEYKM
|16,22
|19.202.304
|% 0,00
|
|KATMR
|2,75
|17.573.586
|% 0,00
|
|JANTS
|74,55
|152.879.015
|% 0,00
|
|KRVGD
|16,51
|22.043.624
|% 0,00
|
|SASA
|31,16
|2.014.242.344
|% 0,00
|
|GARAN
|8,43
|1.075.435.282
|% 0,00
|
|THYAO
|13,08
|611.515.032
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,27
|417.764.909
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,32
|386.382.497
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,32
|386.382.497
|% 0,00
|
|GARAN
|8,43
|1.075.435.282
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,81
|122.278.401
|% 0,00
|
|SASA
|31,16
|2.014.242.344
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,27
|417.764.909
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5694
|8,5758
|% -0,10
|
|Euro
|10,1305
|10,1416
|% -0,26
|
|Sterlin
|11,8420
|11,9014
|% -0,21
|
|Frank
|9,2963
|9,3523
|% -0,60
|
|Riyal
|2,2785
|2,2899
|% -0,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.825
|-2,25
|
|Altın Gr.
|503
|503
|-1,87
|
|Cumhuriyet
|3.320
|3.371
|-13,00
|
|Tam
|3.304
|3.387
|-14,10
|
|Yarım
|1.597
|1.638
|-6,82
|
|Çeyrek
|801
|819
|-3,41
|
|Gümüş.Ons
|26,26
|26,29
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,24
|7,25
|-0,01
|
|B. Petrol
|74,47
|74,47
|-0,29
|