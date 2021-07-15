***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
15.07.2021 19:00
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İZAHNAME TADİL METNİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951417
BIST
18:051.367
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 20,41
|Açılış
|: 1.349
|
|Önceki Kapanış
|: 1.347
|
1.369
En Düşük
1.349
18:058,5740
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0106
|Açılış
|: 8,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5850
|
8,5945
En Düşük
8,5398
18:0510,1414
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0270
|Açılış
|: 10,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1350
|
10,2012
En Düşük
10,1056
18:05503,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -1,36
|Açılış
|: 503,15
|
|Önceki Kapanış
|: 504,51
|
506,40
En Düşük
501,08
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SEYKM
|16,22
|19.202.304
|% 0,00
|
|TTRAK
|167,50
|25.758.313
|% 0,00
|
|MARTI
|1,89
|4.908.887
|% 0,00
|
|NETAS
|18,84
|12.012.087
|% 0,00
|
|IPEKE
|11,42
|51.502.789
|% 0,00
|
|BRYAT
|299,20
|51.263.801
|% 0,00
|
|EDIP
|3,81
|71.002.891
|% 0,00
|
|ECZYT
|37,60
|29.217.209
|% 0,00
|
|DOHOL
|2,69
|89.312.839
|% 0,00
|
|ATAGY
|3,57
|1.500.856
|% 0,00
|
|GARAN
|8,43
|1.075.435.282
|% 0,00
|
|EREGL
|18,19
|350.922.640
|% 0,00
|
|FROTO
|175,50
|241.767.710
|% 0,00
|
|ARCLK
|32,70
|214.144.896
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,29
|208.184.313
|% 0,00
|
|GARAN
|8,43
|1.075.435.282
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,29
|208.184.313
|% 0,00
|
|DOHOL
|2,69
|89.312.839
|% 0,00
|
|ISCTR
|5,26
|141.886.629
|% 0,00
|
|BJKAS
|6,24
|158.212.130
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5694
|8,5740
|% -0,12
|
|Euro
|10,1288
|10,1414
|% -0,27
|
|Sterlin
|11,8405
|11,8999
|% -0,22
|
|Frank
|9,2968
|9,3529
|% -0,60
|
|Riyal
|2,2786
|2,2901
|% -0,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.825
|-2,73
|
|Altın Gr.
|503
|503
|-1,82
|
|Cumhuriyet
|3.320
|3.371
|-13,00
|
|Tam
|3.304
|3.387
|-14,10
|
|Yarım
|1.597
|1.638
|-6,82
|
|Çeyrek
|801
|819
|-3,41
|
|Gümüş.Ons
|26,26
|26,29
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,24
|7,25
|-0,01
|
|B. Petrol
|74,41
|74,41
|-0,35
|