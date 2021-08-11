***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
11.08.2021 16:50
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Açıklamalar
SPK'nın 06.08.2021 tarih ve E-12233903-305.01.01-9434 sayılı izni ile kurulan Fiba Portföy Meltem İkinci Serbest (Döviz) Fon içtüzüğü.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957300
BIST
17:081.422
En Yüksek
|Değişim
|: -1,09%
|| -15,73
|Açılış
|: 1.439
|
|Önceki Kapanış
|: 1.437
|
1.439
En Düşük
1.415
17:088,6622
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0636
|Açılış
|: 8,6530
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6150
|
8,6817
En Düşük
8,4782
17:0810,1717
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0780
|Açılış
|: 10,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0850
|
10,1907
En Düşük
10,0616
17:08485,18
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 7,63
|Açılış
|: 485,18
|
|Önceki Kapanış
|: 477,56
|
486,08
En Düşük
471,49
BIST En Aktif Hisseler17:08
|MARKA
|5,06
|3.119.530
|% 10,00
|
|DOBUR
|17,83
|3.370.189
|% 9,99
|
|DERIM
|10,58
|19.835.547
|% 9,98
|
|VKING
|6,29
|13.096.246
|% 9,97
|
|KLKIM
|14,06
|251.936.162
|% 9,93
|
|ISBIR
|4.325,00
|1.432.235
|% -9,99
|
|RODRG
|16,06
|12.594.862
|% -9,98
|
|IDGYO
|3,63
|369.403
|% -9,93
|
|KTSKR
|39,10
|89.475.927
|% -8,77
|
|ALMAD
|1,56
|694.963
|% -8,77
|
|KRDMD
|8,07
|1.824.119.375
|% 0,75
|
|GARAN
|9,13
|1.194.930.360
|% 0,22
|
|SISE
|8,36
|1.048.269.661
|% -0,36
|
|EREGL
|19,37
|958.379.964
|% -1,73
|
|GENIL
|16,40
|904.122.356
|% 4,26
|
|KRDMD
|8,07
|1.824.119.375
|% 0,75
|
|YKBNK
|2,43
|390.676.230
|% -2,41
|
|GARAN
|9,13
|1.194.930.360
|% 0,22
|
|SISE
|8,36
|1.048.269.661
|% -0,36
|
|EKGYO
|1,84
|193.558.353
|% -0,54
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6581
|8,6622
|% 0,74
|
|Euro
|10,1486
|10,1717
|% 0,77
|
|Sterlin
|11,9531
|12,0130
|% 0,87
|
|Frank
|9,3515
|9,4078
|% 0,88
|
|Riyal
|2,3006
|2,3121
|% 0,75
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.744
|1.744
|14,99
|
|Altın Gr.
|485
|485
|7,43
|
|Cumhuriyet
|3.218
|3.266
|48,00
|
|Tam
|3.206
|3.286
|51,34
|
|Yarım
|1.549
|1.590
|24,83
|
|Çeyrek
|777
|795
|12,42
|
|Gümüş.Ons
|23,42
|23,44
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,52
|0,07
|
|B. Petrol
|69,56
|69,56
|-1,07
|
Seans Raporu
17:08
daha fazla
-
17:20XU100
Endeks 1, 421 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 16 altında . İşlem hacmi 13, 239.00 milyon TL de
-
17:20IZMDC
Yüzde -4.20 oranında düşüşle 2.74 lira fiyatla işlem gören hissede 46, 797, 568 adet işlem
-
17:19ARENA
Yüzde -5.22 oranında düşüşle 9.81 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 708, 019 adet işlem
-
17:18KTSKR
Yüzde -8.54 oranında düşüşle 39.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 209, 712 adet işlem
-
17:16NETAS
Yüzde -7.11 oranında düşüşle 18.80 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 502, 800 adet işlem