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***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

11.08.2021 16:50



***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

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Açıklamalar

SPK'nın 06.08.2021 tarih ve E-12233903-305.01.01-9434 sayılı izni ile kurulan  Fiba Portföy Meltem İkinci Serbest (Döviz) Fon  içtüzüğü.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957300


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DOBUR 17,83 3.370.189 % 9,99  
DERIM 10,58 19.835.547 % 9,98  
VKING 6,29 13.096.246 % 9,97  
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Altın Ons 1.744 1.744 14,99  
Altın Gr. 485 485 7,43  
Cumhuriyet 3.218 3.266 48,00  
Tam 3.206 3.286 51,34  
Yarım 1.549 1.590 24,83  
Çeyrek 777 795 12,42  
Gümüş.Ons 23,42 23,44 0,09  
Gümüş Gr. 6,51 6,52 0,07  
B. Petrol 69,56 69,56 -1,07  
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