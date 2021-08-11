***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
11.08.2021 16:51
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Açıklamalar
SPK'nın 06.08.2021 tarih ve E-12233903-305.01.01-9434 sayılı izni ile kurulan Fiba Portföy Meltem Üçüncü Serbest (Döviz) Fon'un içtüzüğü.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957301
BIST
16:381.422
En Yüksek
|Değişim
|: -1,05%
|| -15,12
|Açılış
|: 1.439
|
|Önceki Kapanış
|: 1.437
|
1.439
En Düşük
1.415
16:388,6555
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0569
|Açılış
|: 8,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6150
|
8,6817
En Düşük
8,4782
16:3810,1698
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0761
|Açılış
|: 10,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0850
|
10,1907
En Düşük
10,0616
16:38485,20
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 7,64
|Açılış
|: 485,20
|
|Önceki Kapanış
|: 477,56
|
486,08
En Düşük
471,49
BIST En Aktif Hisseler16:36
|MARKA
|5,06
|3.117.871
|% 10,00
|
|DOBUR
|17,83
|3.213.392
|% 9,99
|
|DERIM
|10,58
|18.249.879
|% 9,98
|
|VKING
|6,29
|13.073.979
|% 9,97
|
|KLKIM
|14,06
|250.625.418
|% 9,93
|
|ISBIR
|4.325,00
|1.432.235
|% -9,99
|
|RODRG
|16,06
|12.558.646
|% -9,98
|
|IDGYO
|3,63
|368.311
|% -9,93
|
|ALMAD
|1,56
|694.963
|% -8,77
|
|BASCM
|10,10
|223.978
|% -7,08
|
|KRDMD
|8,08
|1.787.215.778
|% 0,87
|
|GARAN
|9,13
|1.162.350.461
|% 0,22
|
|EREGL
|19,41
|929.231.596
|% -1,52
|
|SISE
|8,37
|908.536.458
|% -0,24
|
|GENIL
|16,44
|864.012.755
|% 4,51
|
|KRDMD
|8,08
|1.787.215.778
|% 0,87
|
|YKBNK
|2,43
|365.447.308
|% -2,41
|
|GARAN
|9,13
|1.162.350.461
|% 0,22
|
|SISE
|8,37
|908.536.458
|% -0,24
|
|EKGYO
|1,85
|179.461.590
|% 0,00
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6561
|8,6611
|% 0,73
|
|Euro
|10,1657
|10,1726
|% 0,78
|
|Sterlin
|11,9500
|12,0100
|% 0,84
|
|Frank
|9,3540
|9,4103
|% 0,91
|
|Riyal
|2,2983
|2,3099
|% 0,65
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.741
|1.741
|12,09
|
|Altın Gr.
|485
|485
|7,23
|
|Cumhuriyet
|3.220
|3.268
|50,00
|
|Tam
|3.207
|3.288
|52,96
|
|Yarım
|1.550
|1.590
|25,62
|
|Çeyrek
|777
|795
|12,81
|
|Gümüş.Ons
|23,44
|23,46
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,53
|6,54
|0,09
|
|B. Petrol
|69,91
|69,91
|-0,72
|
Seans Raporu
16:36
daha fazla
-
16:50XU100
Endeks 1, 420 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 2 altında . İşlem hacmi 12, 575.00 milyon TL de
-
16:49CEMAS
Yüzde -4.58 oranında düşüşle 1.25 lira fiyatla işlem gören hissede 56, 188, 707 adet işlem
-
16:48IHYAY
Yüzde -4.65 oranında düşüşle 0.82 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 855, 255 adet işlem
-
16:46IHGZT
Yüzde -5.74 oranında düşüşle 1.15 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 921, 294 adet işlem
-
16:45
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, KCHOL, GARAN