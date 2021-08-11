***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSPK'nın 06.08.2021 tarih ve E-12233903-305.01.01-9434 sayılı izni ile kurulan Fiba Portföy Meltem Üçüncü Serbest (Döviz) Fon'un içtüzüğü.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957301BIST