***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSPK nın 27.08.21 tarih ve E-12233903-305.01.01-10194 sayılı kararı ile Fiba Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu'nun (Fon) izahnamesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960981BIST