***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
11.01.2022 13:52
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DUYURU METNİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992714
BIST
13:392.039
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -5,74
|Açılış
|: 2.060
|
|Önceki Kapanış
|: 2.045
|
2.068
En Düşük
2.018
13:3913,8563
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0355
|Açılış
|: 13,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8700
|
13,8866
En Düşük
13,7192
13:3915,7069
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0483
|Açılış
|: 15,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6400
|
15,7524
En Düşük
15,5189
13:39802,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 2,35
|Açılış
|: 802,70
|
|Önceki Kapanış
|: 800,35
|
807,48
En Düşük
796,75
BIST En Aktif Hisseler13:38
|ORCAY
|36,30
|15.896.652
|% 10,00
|
|UZERB
|61,90
|615.967
|% 9,95
|
|BLCYT
|15,48
|26.604.976
|% 9,94
|
|EMNIS
|21,74
|1.002.431
|% 9,91
|
|KAPLM
|31,06
|18.841.662
|% 9,60
|
|INTEM
|105,70
|7.888.180
|% -9,97
|
|FENER
|29,06
|54.201.300
|% -5,95
|
|ERBOS
|129,60
|208.591.859
|% -4,71
|
|HUBVC
|10,28
|15.408.014
|% -4,28
|
|SRVGY
|90,60
|7.284.152
|% -3,92
|
|KRDMD
|12,53
|3.662.007.886
|% 8,48
|
|THYAO
|27,04
|2.897.525.836
|% 1,27
|
|EREGL
|30,90
|2.055.321.146
|% 1,31
|
|GARAN
|11,76
|978.832.854
|% 0,17
|
|SISE
|14,94
|871.753.546
|% 0,27
|
|KRDMD
|12,53
|3.662.007.886
|% 8,48
|
|YKBNK
|3,71
|591.632.717
|% 0,27
|
|EKGYO
|2,39
|347.710.029
|% -1,24
|
|DOHOL
|3,12
|388.695.879
|% 0,97
|
|THYAO
|27,04
|2.897.525.836
|% 1,27
|
|13:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8267
|13,8503
|% 0,21
|
|Euro
|15,6665
|15,7034
|% 0,29
|
|Sterlin
|18,7523
|18,8464
|% 0,22
|
|Frank
|14,8711
|14,9606
|% 0,17
|
|Riyal
|3,6725
|3,6909
|% 0,05
|
|13:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.805
|4,15
|
|Altın Gr.
|802
|802
|1,55
|
|Cumhuriyet
|5.333
|5.414
|23,00
|
|Tam
|5.310
|5.444
|24,95
|
|Yarım
|2.566
|2.634
|12,07
|
|Çeyrek
|1.287
|1.317
|6,04
|
|Gümüş.Ons
|22,49
|22,54
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|10,01
|10,02
|0,03
|
|B. Petrol
|81,95
|81,95
|1,08
|