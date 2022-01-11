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***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

11.01.2022 13:52
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

Türkçe
Genel Açıklama

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BIST En Aktif Hisseler13:38
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ORCAY 36,30 15.896.652 % 10,00  
UZERB 61,90 615.967 % 9,95  
BLCYT 15,48 26.604.976 % 9,94  
EMNIS 21,74 1.002.431 % 9,91  
KAPLM 31,06 18.841.662 % 9,60  
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13:38 Alış Satış %  
Dolar 13,8267 13,8503 % 0,21  
Euro 15,6665 15,7034 % 0,29  
Sterlin 18,7523 18,8464 % 0,22  
Frank 14,8711 14,9606 % 0,17  
Riyal 3,6725 3,6909 % 0,05  
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13:38 Alış Satış %  
Altın Ons 1.805 1.805 4,15  
Altın Gr. 802 802 1,55  
Cumhuriyet 5.333 5.414 23,00  
Tam 5.310 5.444 24,95  
Yarım 2.566 2.634 12,07  
Çeyrek 1.287 1.317 6,04  
Gümüş.Ons 22,49 22,54 0,04  
Gümüş Gr. 10,01 10,02 0,03  
B. Petrol 81,95 81,95 1,08  
Seans Raporu 13:38
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