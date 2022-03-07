***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
07.03.2022 11:40
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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tasarruf sahiplerine duyuru
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007717
BIST
11:381.981
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -9,91
|Açılış
|: 1.983
|
|Önceki Kapanış
|: 1.991
|
1.998
En Düşük
1.976
11:3814,3069
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0927
|Açılış
|: 14,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2050
|
14,3957
En Düşük
14,1994
11:3815,5689
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0071
|Açılış
|: 15,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5400
|
15,6379
En Düşük
15,4420
11:38918,31
En Yüksek
|Değişim
|: 2,12%
|| 19,07
|Açılış
|: 918,31
|
|Önceki Kapanış
|: 899,24
|
925,11
En Düşük
898,30
BIST En Aktif Hisseler11:38
|EKIZ
|7,13
|690.377
|% 9,86
|
|ULUUN
|8,01
|104.109.159
|% 8,68
|
|OZKGY
|8,44
|46.686.342
|% 7,93
|
|OZKGY
|8,44
|46.686.342
|% 7,93
|
|PETUN
|23,80
|39.197.643
|% 7,89
|
|USAK
|1,48
|59.894.056
|% -9,76
|
|GWIND
|6,75
|27.904.172
|% -7,28
|
|EUHOL
|3,00
|6.638.977
|% -7,12
|
|DIRIT
|3,43
|46.188
|% -7,05
|
|DOCO
|1.136,00
|16.897.577
|% -6,92
|
|KRDMD
|13,80
|1.363.259.958
|% 2,07
|
|EREGL
|34,44
|866.501.299
|% 1,29
|
|THYAO
|24,68
|706.412.926
|% -2,45
|
|GARAN
|11,73
|681.077.282
|% -1,01
|
|KOZAL
|132,20
|542.434.456
|% 2,72
|
|ODAS
|1,36
|190.453.010
|% -6,85
|
|KRDMD
|13,80
|1.363.259.958
|% 2,07
|
|EKGYO
|2,04
|185.607.835
|% 0,00
|
|PETKM
|8,13
|506.227.217
|% 1,63
|
|YKBNK
|3,61
|212.160.202
|% -1,10
|
|11:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,2972
|14,3069
|% 0,65
|
|Euro
|15,5429
|15,5689
|% -0,05
|
|Sterlin
|18,7976
|18,8919
|% 0,11
|
|Frank
|15,4726
|15,5658
|% 0,20
|
|Riyal
|3,8003
|3,8193
|% 0,61
|
|11:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.997
|1.998
|29,80
|
|Altın Gr.
|918
|918
|19,23
|
|Cumhuriyet
|5.968
|6.058
|51,00
|
|Tam
|5.938
|6.086
|147,52
|
|Yarım
|2.870
|2.944
|71,36
|
|Çeyrek
|1.439
|1.472
|35,68
|
|Gümüş.Ons
|25,99
|26,02
|0,41
|
|Gümüş Gr.
|11,93
|11,94
|0,24
|
|B. Petrol
|127
|127
|9,23
|
Seans Raporu
11:38
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-
11:53XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -11, 89 kaybederek (% -0.53 ) 2, 225
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11:53XU100
Endeks 1, 981 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 5 altında . İşlem hacmi 10, 241.00 milyon TL de
-
11:53MAALT
Yüzde -3.75 oranında düşüşle 218.00 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 630 adet işlem
-
11:52HTTBT
Yüzde -3.78 oranında düşüşle 12.97 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 303, 022 adet işlem
-
11:51USAK
Yüzde -9.76 oranında düşüşle 1.48 lira fiyatla işlem gören hissede 39, 999, 356 adet işlem