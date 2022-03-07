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***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

07.03.2022 11:40
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

Türkçe
Genel Açıklama

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BIST En Aktif Hisseler11:38
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EKIZ 7,13 690.377 % 9,86  
ULUUN 8,01 104.109.159 % 8,68  
OZKGY 8,44 46.686.342 % 7,93  
OZKGY 8,44 46.686.342 % 7,93  
PETUN 23,80 39.197.643 % 7,89  
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11:38 Alış Satış %  
Dolar 14,2972 14,3069 % 0,65  
Euro 15,5429 15,5689 % -0,05  
Sterlin 18,7976 18,8919 % 0,11  
Frank 15,4726 15,5658 % 0,20  
Riyal 3,8003 3,8193 % 0,61  
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11:38 Alış Satış %  
Altın Ons 1.997 1.998 29,80  
Altın Gr. 918 918 19,23  
Cumhuriyet 5.968 6.058 51,00  
Tam 5.938 6.086 147,52  
Yarım 2.870 2.944 71,36  
Çeyrek 1.439 1.472 35,68  
Gümüş.Ons 25,99 26,02 0,41  
Gümüş Gr. 11,93 11,94 0,24  
B. Petrol 127 127 9,23  
Seans Raporu 11:38
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