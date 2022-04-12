***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
12.04.2022 14:30
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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DUYURU METNİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019590
BIST
17:352.460
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 10,83
|Açılış
|: 2.449
|
|Önceki Kapanış
|: 2.449
|
2.475
En Düşük
2.422
17:3514,5856
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0765
|Açılış
|: 14,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6730
|
14,6951
En Düşük
14,5531
17:3515,8853
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0800
|Açılış
|: 15,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9750
|
16,0066
En Düşük
15,8425
17:35923,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 2,22
|Açılış
|: 923,37
|
|Önceki Kapanış
|: 921,15
|
931,10
En Düşük
919,01
BIST En Aktif Hisseler17:35
|CLEBI
|257,60
|80.256.446
|% 9,99
|
|MMCAS
|3,20
|1.512.240
|% 9,97
|
|KONKA
|19,87
|342.348.858
|% 9,96
|
|TSPOR
|6,32
|397.129.922
|% 9,91
|
|ESCOM
|8,55
|56.663.068
|% 9,90
|
|OYLUM
|2,33
|2.562.369
|% -47,64
|
|ASUZU
|90,00
|100.703.477
|% -10,00
|
|ISGYO
|14,85
|16.957.654
|% -10,00
|
|GZNMI
|35,56
|30.003.539
|% -9,97
|
|CASA
|124,40
|990.481
|% -9,86
|
|THYAO
|37,08
|5.432.147.450
|% 2,54
|
|GARAN
|13,72
|4.234.520.936
|% -1,15
|
|YKBNK
|5,17
|3.036.616.255
|% 2,99
|
|AKBNK
|9,06
|2.925.145.692
|% -0,98
|
|SISE
|17,22
|2.671.993.700
|% 0,94
|
|ODAS
|2,22
|1.586.171.359
|% 1,83
|
|YKBNK
|5,17
|3.036.616.255
|% 2,99
|
|EKGYO
|2,72
|1.320.139.579
|% -1,45
|
|DOHOL
|3,82
|1.631.454.635
|% -2,80
|
|TSKB
|1,71
|561.448.056
|% -1,72
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,5759
|14,5856
|% -0,52
|
|Euro
|15,8637
|15,8853
|% -0,50
|
|Sterlin
|18,9758
|19,0710
|% -0,37
|
|Frank
|15,6373
|15,7315
|% -0,30
|
|Riyal
|3,8796
|3,8991
|% -0,48
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.970
|1.970
|16,38
|
|Altın Gr.
|923
|923
|1,75
|
|Cumhuriyet
|6.137
|6.229
|31,00
|
|Tam
|6.107
|6.259
|38,60
|
|Yarım
|2.952
|3.028
|18,67
|
|Çeyrek
|1.480
|1.514
|9,34
|
|Gümüş.Ons
|25,36
|25,39
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|11,85
|11,86
|0,02
|
|B. Petrol
|104
|104
|5,72
|
Seans Raporu
17:35
daha fazla
-
17:50
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, GARAN, TCELL
-
17:50
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler VESTL, SAHOL, PGSUS
-
17:50XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 21 artarak (% 0.55 ) 2, 215
-
17:50
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ESCOM, MMCAS, CLEBI, FLAP, TSPOR, KONKA, OYLUM
-
17:50
Tabandan işlem gören hisse senetleri : GZNMI, ASUZU, ISGYO