***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
18.04.2022 16:34
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
tasarruf sahiplerine duyuru
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021486
BIST
17:502.510
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 15,69
|Açılış
|: 2.503
|
|Önceki Kapanış
|: 2.494
|
2.515
En Düşük
2.491
17:5014,6536
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0213
|Açılış
|: 14,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6155
|
14,6571
En Düşük
14,6093
17:5015,8281
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0017
|Açılış
|: 15,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
15,8549
En Düşük
15,7813
17:50935,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 5,82
|Açılış
|: 935,00
|
|Önceki Kapanış
|: 929,18
|
941,30
En Düşük
926,83
BIST En Aktif Hisseler17:48
|PKENT
|229,90
|39.522.238
|% 10,00
|
|BFREN
|1.177,90
|49.734.602
|% 9,99
|
|IHAAS
|18,63
|22.664.875
|% 9,98
|
|OYYAT
|59,50
|4.066.706
|% 9,98
|
|DOAS
|71,95
|146.038.468
|% 9,93
|
|MMCAS
|3,61
|628.375
|% -9,98
|
|KARYE
|15,55
|291.248.572
|% -9,96
|
|ISGYO
|12,14
|78.038.354
|% -8,03
|
|ITTFH
|1,48
|40.677.086
|% -6,33
|
|PAGYO
|12,82
|2.365.383
|% -6,15
|
|GARAN
|14,41
|3.885.111.455
|% 3,67
|
|ASELS
|28,16
|2.473.622.901
|% 2,25
|
|YKBNK
|5,25
|2.244.891.356
|% 1,16
|
|THYAO
|37,80
|2.159.629.591
|% 0,16
|
|SISE
|17,94
|2.116.984.154
|% 2,99
|
|TSKB
|2,01
|888.096.934
|% 6,91
|
|YKBNK
|5,25
|2.244.891.356
|% 1,16
|
|VAKBN
|4,31
|1.615.369.517
|% 5,12
|
|SKBNK
|1,20
|443.881.841
|% 1,69
|
|GARAN
|14,41
|3.885.111.455
|% 3,67
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6473
|14,6542
|% 0,15
|
|Euro
|15,8029
|15,8210
|% -0,03
|
|Sterlin
|19,0086
|19,1039
|% -0,25
|
|Frank
|15,4662
|15,5594
|% 0,10
|
|Riyal
|3,8902
|3,9097
|% -0,01
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.984
|1.984
|9,33
|
|Altın Gr.
|935
|935
|5,59
|
|Cumhuriyet
|6.206
|6.300
|59,00
|
|Tam
|6.177
|6.331
|59,07
|
|Yarım
|2.985
|3.062
|28,57
|
|Çeyrek
|1.497
|1.531
|14,29
|
|Gümüş.Ons
|25,94
|25,96
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|12,23
|12,25
|0,16
|
|B. Petrol
|113
|113
|1,37
|
Seans Raporu
17:48
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17:59XU100
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17:56MEPET
Yüzde 9.75 oranında artışla 3.49 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 610, 553 adet işlem
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17:55AVGYO
Yüzde 4.32 oranında artışla 3.86 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 668, 374 adet işlem