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***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

18.04.2022 16:35
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

Türkçe
Genel Açıklama

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BIST En Aktif Hisseler16:53
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BFREN 1.177,90 46.058.543 % 9,99  
OYYAT 59,50 4.060.221 % 9,98  
DAGHL 17,54 5.667.427 % 9,97  
OYAYO 6,99 5.206.435 % 9,91  
MEPET 3,49 35.810.476 % 9,75  
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16:53 Alış Satış %  
Dolar 14,6451 14,6539 % 0,15  
Euro 15,8193 15,8307 % 0,03  
Sterlin 19,0445 19,1401 % -0,06  
Frank 15,4755 15,5687 % 0,16  
Riyal 3,8922 3,9117 % 0,05  
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16:53 Alış Satış %  
Altın Ons 1.994 1.994 19,18  
Altın Gr. 938 938 8,95  
Cumhuriyet 6.206 6.300 59,00  
Tam 6.177 6.331 59,07  
Yarım 2.985 3.062 28,57  
Çeyrek 1.497 1.531 14,29  
Gümüş.Ons 26,12 26,14 0,46  
Gümüş Gr. 12,26 12,27 0,18  
B. Petrol 113 113 1,62  
Seans Raporu 16:53
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