***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
18.04.2022 16:35
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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tasarruf sahiplerine duyuru
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021487
BIST
16:552.505
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 10,84
|Açılış
|: 2.503
|
|Önceki Kapanış
|: 2.494
|
2.510
En Düşük
2.491
16:5514,6540
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0217
|Açılış
|: 14,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6155
|
14,6556
En Düşük
14,6093
16:5515,8325
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0061
|Açılış
|: 15,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
15,8549
En Düşük
15,7813
16:55938,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 8,92
|Açılış
|: 938,10
|
|Önceki Kapanış
|: 929,18
|
941,30
En Düşük
926,83
BIST En Aktif Hisseler16:53
|BFREN
|1.177,90
|46.058.543
|% 9,99
|
|OYYAT
|59,50
|4.060.221
|% 9,98
|
|DAGHL
|17,54
|5.667.427
|% 9,97
|
|OYAYO
|6,99
|5.206.435
|% 9,91
|
|MEPET
|3,49
|35.810.476
|% 9,75
|
|MMCAS
|3,61
|628.375
|% -9,98
|
|KARYE
|15,55
|288.637.541
|% -9,96
|
|ITTFH
|1,47
|33.449.821
|% -6,96
|
|ISGYO
|12,37
|68.533.310
|% -6,29
|
|GZNMI
|30,12
|12.381.889
|% -5,64
|
|GARAN
|14,21
|2.809.972.161
|% 2,23
|
|ASELS
|27,98
|1.976.403.050
|% 1,60
|
|THYAO
|37,80
|1.936.656.602
|% 0,16
|
|YKBNK
|5,25
|1.787.246.350
|% 1,16
|
|TUPRS
|252,10
|1.537.483.712
|% -2,93
|
|TSKB
|2,01
|817.069.320
|% 6,91
|
|YKBNK
|5,25
|1.787.246.350
|% 1,16
|
|VAKBN
|4,33
|1.441.299.598
|% 5,61
|
|SKBNK
|1,21
|395.800.266
|% 2,54
|
|HALKB
|5,93
|1.168.241.339
|% 7,62
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6451
|14,6539
|% 0,15
|
|Euro
|15,8193
|15,8307
|% 0,03
|
|Sterlin
|19,0445
|19,1401
|% -0,06
|
|Frank
|15,4755
|15,5687
|% 0,16
|
|Riyal
|3,8922
|3,9117
|% 0,05
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.994
|1.994
|19,18
|
|Altın Gr.
|938
|938
|8,95
|
|Cumhuriyet
|6.206
|6.300
|59,00
|
|Tam
|6.177
|6.331
|59,07
|
|Yarım
|2.985
|3.062
|28,57
|
|Çeyrek
|1.497
|1.531
|14,29
|
|Gümüş.Ons
|26,12
|26,14
|0,46
|
|Gümüş Gr.
|12,26
|12,27
|0,18
|
|B. Petrol
|113
|113
|1,62
|
Seans Raporu
16:53
daha fazla
-
17:08DOCO
Yüzde 4.83 oranında artışla 1, 238.00 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 304 adet işlem
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17:07METRO
Yüzde 7.03 oranında artışla 1.37 lira fiyatla işlem gören hissede 62, 171, 355 adet işlem
-
17:06ARZUM
Yüzde 4.85 oranında artışla 17.52 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 369, 720 adet işlem
-
17:05AVGYO
Yüzde 4.86 oranında artışla 3.88 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 499, 152 adet işlem
-
17:04XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 16, 04 artarak (% 0.58 ) 2, 804