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***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

04.05.2022 19:43
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

Türkçe
Genel Açıklama

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Açıklamalar

                         SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN YATIRIM FONLARININ FİNANSAL RAPORLAMA  ESASLARINA İLİŞKİN TEBLİĞİ (II-14.2)GEREĞİNCE
Karar N 2022/ 26                                                       SORUMLULUK BEYANI
Tarih      : 29/04/2022
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliği" uyarınca ilişikte sunduğumuz Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. nin kurucusu olduğu
    UNVANI
    FON KODU

    FİBA PORTFÖY PARA  PİYASASI FONU
    FIL

    FİBA PORTFÖY  BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
    FIT

    FİBA PORTFÖY ÇOKLU  VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
    FID

    FİBA PORTFÖY ALTIN  FONU
    FIB

    FİBA PORTFÖY KISA  VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
    FPK

    FİBA PORTFÖY  ŞEKERBANK PARA PİYASASI FONU
    SLF

    FİBA PORTFÖY  ŞEKERBANK KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
    SKT

    FİBA PORTFÖY 2023  SERBEST (DÖVİZ) FON
    FFS

    FİBA PORTFÖY  EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU
    FPE

    FİBA PORTFÖY ÇOKLU  VARLIK BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
    FCV

    FİBA PORTFÖY HİSSE  SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
    FPH

    FİBA PORTFÖY  YÖNETİMİ A.Ş. RE-PİE GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
    FRG

    FİBA PORTFÖY KISA  VADELİ SERBEST FON
    FSF

    FİBA PORTFÖY  SERBEST FON
    FZP

    FİBA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ  PARA PİYASASI FONU
    FFD

    FİBA PORTFÖY SAFİR  SERBEST FON
    FBN

    FİBA PORTFÖY ROTA  SERBEST FON
    FBZ

    FİBA PORTFÖY BLOK  ZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ SERBEST FON
    FJB

    FİBA PORTFÖY  FIRTINA SERBEST (DÖVİZ) FON
    FJZ

    FİBA PORTFÖY MELTEM  SERBEST (DÖVİZ) FON
    FJM

    FİBA PORTFÖY MELTEM  İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
    FJN

    FİBA PORTFÖY MELTEM  ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
    FJC

    FİBA PORTFÖY  BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
    FZJ

 
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan düzenlemeler çerçevesinde, yürürlükte bulunan ilke ve standartlara göre 01.01.2021-31.12.2021 dönemi bağımsız denetimden geçmiş,
-          Finansal tablolar ve portföy raporları ile bunlara ilişkin açıklama ve dipnotların tarafımızdan incelendiği,
-          Görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tabloların ve portföy raporlarının önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle, yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği,
-          Görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, (II-14.2) Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların fonların aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçek durumu dürüst bir biçimde yansıttığı ve portföy raporlarının fon içtüzüğüne, iç tüzük/ihraç belgesine ve mevzuata uygun hazırlandığını mevcudun oy çokluğu ile beyan ederiz.
                                                                                              Saygılarımızla,                                                                
Elif Alsev UTKU ÖZBEY                                                                                                Şeref DURNA
İç Kontrolden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi                                                               Fon Müdürü




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026475


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Riyal 3,9503 3,9701 % 0,95  
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Altın Gr. 896 896 5,92  
Cumhuriyet 6.062 6.154 -20,00  
Tam 6.027 6.177 -28,85  
Yarım 2.913 2.988 -13,95  
Çeyrek 1.461 1.494 -6,98  
Gümüş.Ons 22,51 22,54 -0,45  
Gümüş Gr. 10,70 10,72 -0,17  
B. Petrol 110 110 -0,30  
Seans Raporu 18:05
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