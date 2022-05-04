***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSERMAYE PİYASASI KURULU'NUN YATIRIM FONLARININ FİNANSAL RAPORLAMA ESASLARINA İLİŞKİN TEBLİĞİ (II-14.2)GEREĞİNCEKarar N 2022/ 26 SORUMLULUK BEYANITarih : 29/04/2022Sermaye Piyasası Kurulu'nun Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliği" uyarınca ilişikte sunduğumuz Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. nin kurucusu olduğuUNVANIFON KODUFİBA PORTFÖY PARA PİYASASI FONUFILFİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONUFITFİBA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FONFIDFİBA PORTFÖY ALTIN FONUFIBFİBA PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONUFPKFİBA PORTFÖY ŞEKERBANK PARA PİYASASI FONUSLFFİBA PORTFÖY ŞEKERBANK KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONUSKTFİBA PORTFÖY 2023 SERBEST (DÖVİZ) FONFFSFİBA PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONUFPEFİBA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞİŞKEN FONFCVFİBA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)FPHFİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. RE-PİE GAYRİMENKUL YATIRIM FONUFRGFİBA PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST FONFSFFİBA PORTFÖY SERBEST FONFZPFİBA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONUFFDFİBA PORTFÖY SAFİR SERBEST FONFBNFİBA PORTFÖY ROTA SERBEST FONFBZFİBA PORTFÖY BLOK ZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ SERBEST FONFJBFİBA PORTFÖY FIRTINA SERBEST (DÖVİZ) FONFJZFİBA PORTFÖY MELTEM SERBEST (DÖVİZ) FONFJMFİBA PORTFÖY MELTEM İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FONFJNFİBA PORTFÖY MELTEM ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FONFJCFİBA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONUFZJSermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan düzenlemeler çerçevesinde, yürürlükte bulunan ilke ve standartlara göre 01.01.2021-31.12.2021 dönemi bağımsız denetimden geçmiş,- Finansal tablolar ve portföy raporları ile bunlara ilişkin açıklama ve dipnotların tarafımızdan incelendiği,- Görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tabloların ve portföy raporlarının önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle, yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği,- Görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, (II-14.2) Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların fonların aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçek durumu dürüst bir biçimde yansıttığı ve portföy raporlarının fon içtüzüğüne, iç tüzük/ihraç belgesine ve mevzuata uygun hazırlandığını mevcudun oy çokluğu ile beyan ederiz.Saygılarımızla,Elif Alsev UTKU ÖZBEY Şeref DURNAİç Kontrolden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fon Müdürühttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026475BIST