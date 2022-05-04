***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
04.05.2022 19:43
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Açıklamalar
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN YATIRIM FONLARININ FİNANSAL RAPORLAMA ESASLARINA İLİŞKİN TEBLİĞİ (II-14.2)GEREĞİNCE
Karar N 2022/ 26 SORUMLULUK BEYANI
Tarih : 29/04/2022
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliği" uyarınca ilişikte sunduğumuz Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. nin kurucusu olduğu
UNVANI
FON KODU
FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
FIL
FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
FIT
FİBA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
FID
FİBA PORTFÖY ALTIN FONU
FIB
FİBA PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
FPK
FİBA PORTFÖY ŞEKERBANK PARA PİYASASI FONU
SLF
FİBA PORTFÖY ŞEKERBANK KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
SKT
FİBA PORTFÖY 2023 SERBEST (DÖVİZ) FON
FFS
FİBA PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU
FPE
FİBA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
FCV
FİBA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
FPH
FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. RE-PİE GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
FRG
FİBA PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST FON
FSF
FİBA PORTFÖY SERBEST FON
FZP
FİBA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU
FFD
FİBA PORTFÖY SAFİR SERBEST FON
FBN
FİBA PORTFÖY ROTA SERBEST FON
FBZ
FİBA PORTFÖY BLOK ZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ SERBEST FON
FJB
FİBA PORTFÖY FIRTINA SERBEST (DÖVİZ) FON
FJZ
FİBA PORTFÖY MELTEM SERBEST (DÖVİZ) FON
FJM
FİBA PORTFÖY MELTEM İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
FJN
FİBA PORTFÖY MELTEM ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
FJC
FİBA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
FZJ
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan düzenlemeler çerçevesinde, yürürlükte bulunan ilke ve standartlara göre 01.01.2021-31.12.2021 dönemi bağımsız denetimden geçmiş,
- Finansal tablolar ve portföy raporları ile bunlara ilişkin açıklama ve dipnotların tarafımızdan incelendiği,
- Görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tabloların ve portföy raporlarının önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle, yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği,
- Görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, (II-14.2) Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların fonların aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçek durumu dürüst bir biçimde yansıttığı ve portföy raporlarının fon içtüzüğüne, iç tüzük/ihraç belgesine ve mevzuata uygun hazırlandığını mevcudun oy çokluğu ile beyan ederiz.
Saygılarımızla,
Elif Alsev UTKU ÖZBEY Şeref DURNA
İç Kontrolden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fon Müdürü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026475
BIST