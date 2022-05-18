***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
18.05.2022 09:53
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Tasarruf Sahiplerine duyuru
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031054
BIST
18:052.395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.395
|
0
En Düşük
0
18:0515,9258
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0237
|Açılış
|: 15,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6000
|
15,9383
En Düşük
15,7603
18:0516,7643
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0071
|Açılış
|: 16,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2100
|
16,8209
En Düşük
16,5955
18:05926,47
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -1,93
|Açılış
|: 926,47
|
|Önceki Kapanış
|: 928,40
|
931,20
En Düşük
917,29
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SANKO
|13,33
|41.956.652
|% 8,11
|
|CCOLA
|125,90
|70.297.080
|% 1,91
|
|YAYLA
|2,99
|15.124.474
|% 0,00
|
|OSMEN
|23,96
|1.341.182
|% 0,00
|
|PAGYO
|13,20
|1.673.437
|% 0,00
|
|YAYLA
|2,99
|15.124.474
|% 0,00
|
|OSMEN
|23,96
|1.341.182
|% 0,00
|
|PAGYO
|13,20
|1.673.437
|% 0,00
|
|OZKGY
|5,27
|30.956.529
|% 0,00
|
|LKMNH
|18,48
|3.105.489
|% 0,00
|
|THYAO
|42,08
|4.050.491.490
|% 0,00
|
|SISE
|19,91
|2.891.305.095
|% 0,00
|
|SAHOL
|19,42
|1.581.850.841
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,26
|1.465.193.457
|% 0,00
|
|KRDMD
|14,68
|1.423.352.328
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,63
|899.222.820
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,26
|1.465.193.457
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,17
|292.250.855
|% 0,00
|
|AKBNK
|7,85
|1.349.252.190
|% 0,00
|
|SISE
|19,91
|2.891.305.095
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,9167
|15,9184
|% 0,10
|
|Euro
|16,7434
|16,7728
|% 0,09
|
|Sterlin
|19,7550
|19,8541
|% -0,30
|
|Frank
|15,9352
|16,0312
|% -0,06
|
|Riyal
|4,2321
|4,2534
|% 0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.811
|-4,17
|
|Altın Gr.
|926
|926
|-1,93
|
|Cumhuriyet
|6.165
|6.258
|86,00
|
|Tam
|6.134
|6.292
|81,00
|
|Yarım
|2.965
|3.044
|39,18
|
|Çeyrek
|1.487
|1.522
|19,59
|
|Gümüş.Ons
|21,53
|21,56
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,02
|11,04
|-0,03
|
|B. Petrol
|112
|112
|0,04
|