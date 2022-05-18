***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
18.05.2022 11:00
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.05.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tasarruf Sahiplerine Duyuru
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031078
BIST
10:522.391
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -3,53
|Açılış
|: 2.391
|
|Önceki Kapanış
|: 2.395
|
2.399
En Düşük
2.385
10:5215,9439
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0418
|Açılış
|: 15,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6000
|
15,9669
En Düşük
15,7603
10:5216,7716
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0144
|Açılış
|: 16,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2100
|
16,8209
En Düşük
16,5955
10:52931,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 2,79
|Açılış
|: 931,19
|
|Önceki Kapanış
|: 928,40
|
932,05
En Düşük
917,29
BIST En Aktif Hisseler10:50
|ORCAY
|21,90
|83.845.552
|% 9,99
|
|ULUSE
|192,00
|41.369.763
|% 9,97
|
|IMASM
|42,64
|6.298.960
|% 9,95
|
|LIDFA
|6,09
|9.724.573
|% 9,93
|
|ACSEL
|54,00
|6.360.001
|% 8,74
|
|UFUK
|36,44
|383.604
|% -9,98
|
|SMRTG
|23,68
|52.333.272
|% -5,05
|
|LKMNH
|17,58
|2.928.011
|% -4,87
|
|OYAYO
|8,44
|623.196
|% -4,20
|
|MNDRS
|3,42
|8.439.386
|% -3,93
|
|THYAO
|42,04
|1.164.703.690
|% -0,10
|
|SISE
|19,88
|480.000.235
|% -0,15
|
|YKBNK
|4,27
|239.692.224
|% 0,23
|
|SAHOL
|19,57
|232.410.474
|% 0,77
|
|KOZAL
|185,70
|216.725.776
|% -0,27
|
|SKBNK
|1,16
|77.370.644
|% -0,85
|
|YKBNK
|4,27
|239.692.224
|% 0,23
|
|EKGYO
|2,65
|129.212.326
|% 0,76
|
|THYAO
|42,04
|1.164.703.690
|% -0,10
|
|SISE
|19,88
|480.000.235
|% -0,15
|
|10:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,9376
|15,9507
|% 0,31
|
|Euro
|16,7532
|16,7702
|% 0,08
|
|Sterlin
|19,7407
|19,8397
|% -0,38
|
|Frank
|15,9342
|16,0302
|% -0,06
|
|Riyal
|4,2418
|4,2631
|% 0,33
|
|10:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.815
|-0,01
|
|Altın Gr.
|932
|932
|3,33
|
|Cumhuriyet
|6.165
|6.258
|86,00
|
|Tam
|6.134
|6.292
|81,00
|
|Yarım
|2.965
|3.044
|39,18
|
|Çeyrek
|1.487
|1.522
|19,59
|
|Gümüş.Ons
|21,60
|21,63
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,08
|11,09
|0,02
|
|B. Petrol
|113
|113
|1,13
|