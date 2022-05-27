***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
27.05.2022 16:18
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Açıklamalar
Fiba Portfoy Birinci Serbest (TL) Fon İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032962
BIST
16:232.441
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -9,84
|Açılış
|: 2.454
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.470
En Düşük
2.437
16:2316,3300
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0188
|Açılış
|: 16,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3500
|
16,4053
En Düşük
16,2635
16:2317,5290
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0306
|Açılış
|: 17,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,6366
En Düşük
17,4157
16:23974,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 1,68
|Açılış
|: 974,27
|
|Önceki Kapanış
|: 972,60
|
981,79
En Düşük
971,08
BIST En Aktif Hisseler16:21
|HATEK
|21,34
|42.659.199
|% 10,00
|
|RODRG
|17,60
|3.756.295
|% 10,00
|
|AKSA
|54,35
|303.832.002
|% 9,98
|
|ULUUN
|13,78
|194.123.639
|% 6,99
|
|AKSEN
|20,12
|214.069.993
|% 6,85
|
|LIDFA
|8,20
|7.693.181
|% -9,99
|
|AKFGY
|2,74
|378.933.699
|% -9,87
|
|IHAAS
|23,50
|836.867
|% -8,42
|
|PRKAB
|33,36
|64.308.261
|% -5,98
|
|NUGYO
|4,73
|125.745.741
|% -5,40
|
|THYAO
|44,82
|3.842.027.492
|% 0,81
|
|KARSN
|6,80
|2.446.912.499
|% 6,25
|
|EREGL
|32,80
|1.682.172.800
|% 1,17
|
|KRDMD
|14,48
|1.547.193.060
|% -1,16
|
|SISE
|20,46
|1.450.510.290
|% -2,11
|
|KARSN
|6,80
|2.446.912.499
|% 6,25
|
|DOHOL
|3,76
|553.014.963
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,46
|634.564.858
|% -1,98
|
|AKFGY
|2,74
|378.933.699
|% -9,87
|
|HALKB
|5,61
|728.783.413
|% 1,45
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,2847
|16,3273
|% -0,13
|
|Euro
|17,4662
|17,5053
|% -0,31
|
|Sterlin
|20,5417
|20,6447
|% -0,02
|
|Frank
|16,9828
|17,0851
|% 0,03
|
|Riyal
|4,3394
|4,3612
|% -0,12
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.859
|7,85
|
|Altın Gr.
|976
|977
|3,92
|
|Cumhuriyet
|6.504
|6.603
|44,00
|
|Tam
|6.473
|6.636
|42,54
|
|Yarım
|3.129
|3.210
|20,58
|
|Çeyrek
|1.569
|1.605
|10,29
|
|Gümüş.Ons
|22,32
|22,34
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|11,70
|11,72
|0,14
|
|B. Petrol
|114
|114
|-0,03
|
Seans Raporu
16:21
daha fazla
-
16:35KOZAA
Yüzde -3.99 oranında düşüşle 29.82 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 466, 521 adet işlem
-
16:34SKBNK
Yüzde -5.26 oranında düşüşle 1.26 lira fiyatla işlem gören hissede 120, 507, 134 adet işlem
-
16:33XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -21, 74 kaybederek (% -0.80 ) 2, 711
-
16:33XU100
Endeks 2, 439 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 47 altında . İşlem hacmi 29, 200.00 milyon TL de
-
16:33MEPET
Yüzde -4.90 oranında düşüşle 3.49 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 870, 631 adet işlem