***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
31.05.2022 15:25
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Tasarruf Sahiplerine Duyuru
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033553
BIST
15:582.544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 16,35
|Açılış
|: 2.539
|
|Önceki Kapanış
|: 2.527
|
2.554
En Düşük
2.528
15:5816,3971
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0169
|Açılış
|: 16,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3730
|
16,4373
En Düşük
16,3367
15:5817,5480
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -0,1177
|Açılış
|: 17,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6000
|
17,7259
En Düşük
17,5195
15:58976,01
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -1,43
|Açılış
|: 976,01
|
|Önceki Kapanış
|: 977,44
|
980,54
En Düşük
972,51
BIST En Aktif Hisseler15:58
|MRGYO
|1,54
|22.397.932
|% 10,00
|
|MZHLD
|73,25
|19.267.291
|% 9,98
|
|ESCOM
|16,22
|44.010.987
|% 9,97
|
|SILVR
|14,13
|6.838.945
|% 9,96
|
|OZRDN
|11,74
|2.606.082
|% 9,93
|
|KZBGY
|69,75
|30.152.562
|% -9,94
|
|AKFGY
|2,23
|272.268.468
|% -9,72
|
|OTTO
|32,50
|539.936
|% -8,19
|
|SNPAM
|7,10
|619.592
|% -8,15
|
|AVGYO
|3,15
|24.383.784
|% -5,97
|
|THYAO
|49,16
|5.472.354.718
|% -0,73
|
|TUPRS
|275,80
|2.226.222.042
|% 6,49
|
|SASA
|35,38
|1.560.109.461
|% 3,51
|
|GARAN
|14,62
|1.549.991.233
|% 1,74
|
|KARSN
|7,12
|1.406.457.114
|% -2,06
|
|EKGYO
|2,73
|664.011.703
|% 1,49
|
|DOHOL
|4,02
|963.994.215
|% 1,77
|
|TSKB
|2,26
|510.829.172
|% 7,11
|
|YKBNK
|4,62
|950.888.395
|% 1,54
|
|KARSN
|7,12
|1.406.457.114
|% -2,06
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3890
|16,3971
|% 0,10
|
|Euro
|17,5255
|17,5480
|% -0,67
|
|Sterlin
|20,5707
|20,6738
|% -0,45
|
|Frank
|17,0136
|17,1160
|% -0,15
|
|Riyal
|4,3645
|4,3864
|% 0,26
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.849
|1.849
|-6,02
|
|Altın Gr.
|976
|976
|-1,34
|
|Cumhuriyet
|6.490
|6.588
|-7,00
|
|Tam
|6.460
|6.623
|-4,40
|
|Yarım
|3.122
|3.204
|-2,12
|
|Çeyrek
|1.566
|1.602
|-1,06
|
|Gümüş.Ons
|21,75
|21,78
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|11,44
|11,45
|-0,14
|
|B. Petrol
|120
|120
|2,00
|
Seans Raporu
15:58
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-
16:13YAPRK
Yüzde 7.49 oranında artışla 32.72 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 440, 323 adet işlem
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16:12OZGYO
Yüzde 8.52 oranında artışla 2.42 lira fiyatla işlem gören hissede 34, 254, 153 adet işlem
-
16:11TUCLK
Yüzde 5.26 oranında artışla 15.02 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 683, 365 adet işlem
-
16:10
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TUPRS, FROTO, TTKOM
-
16:10XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 28 artarak (% 0.54 ) 2, 285