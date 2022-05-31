***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
31.05.2022 15:30
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Tasarruf Sahiplerine Duyuru
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033555
BIST
15:562.543
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 16,24
|Açılış
|: 2.539
|
|Önceki Kapanış
|: 2.527
|
2.554
En Düşük
2.528
15:5616,3965
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0163
|Açılış
|: 16,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3730
|
16,4373
En Düşük
16,3367
15:5617,5416
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -0,1241
|Açılış
|: 17,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6000
|
17,7259
En Düşük
17,5195
15:56976,01
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -1,43
|Açılış
|: 976,01
|
|Önceki Kapanış
|: 977,44
|
980,54
En Düşük
972,51
BIST En Aktif Hisseler15:56
|MRGYO
|1,54
|22.397.932
|% 10,00
|
|MZHLD
|73,25
|19.267.291
|% 9,98
|
|ESCOM
|16,22
|44.010.987
|% 9,97
|
|SILVR
|14,13
|6.838.945
|% 9,96
|
|OZRDN
|11,74
|2.594.342
|% 9,93
|
|KZBGY
|69,75
|30.032.452
|% -9,94
|
|AKFGY
|2,23
|272.179.788
|% -9,72
|
|OTTO
|32,50
|539.936
|% -8,19
|
|SNPAM
|7,10
|619.592
|% -8,15
|
|AVGYO
|3,16
|24.375.904
|% -5,67
|
|THYAO
|49,14
|5.467.693.693
|% -0,77
|
|TUPRS
|276,20
|2.223.942.214
|% 6,64
|
|SASA
|35,36
|1.558.288.794
|% 3,45
|
|GARAN
|14,62
|1.549.498.702
|% 1,74
|
|KARSN
|7,12
|1.399.395.506
|% -2,06
|
|DOHOL
|4,03
|963.874.623
|% 2,03
|
|EKGYO
|2,73
|646.394.139
|% 1,49
|
|TSKB
|2,26
|506.148.719
|% 7,11
|
|YKBNK
|4,62
|950.592.950
|% 1,54
|
|KARSN
|7,12
|1.399.395.506
|% -2,06
|
|15:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3897
|16,3965
|% 0,10
|
|Euro
|17,5201
|17,5416
|% -0,70
|
|Sterlin
|20,5747
|20,6779
|% -0,43
|
|Frank
|17,0179
|17,1205
|% -0,12
|
|Riyal
|4,3644
|4,3863
|% 0,25
|
|15:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.849
|1.849
|-6,17
|
|Altın Gr.
|976
|976
|-1,17
|
|Cumhuriyet
|6.490
|6.591
|-4,00
|
|Tam
|6.460
|6.623
|-4,40
|
|Yarım
|3.122
|3.204
|-2,12
|
|Çeyrek
|1.566
|1.602
|-1,06
|
|Gümüş.Ons
|21,72
|21,76
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|11,44
|11,45
|-0,14
|
|B. Petrol
|120
|120
|2,13
|
Seans Raporu
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