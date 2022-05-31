***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
31.05.2022 15:38
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tasarruf Sahiplerine Duyuru
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033565
BIST
15:522.541
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 13,93
|Açılış
|: 2.539
|
|Önceki Kapanış
|: 2.527
|
2.554
En Düşük
2.528
15:5216,3977
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0175
|Açılış
|: 16,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3730
|
16,4373
En Düşük
16,3367
15:5217,5417
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -0,1240
|Açılış
|: 17,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6000
|
17,7259
En Düşük
17,5195
15:52976,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,85
|Açılış
|: 976,23
|
|Önceki Kapanış
|: 977,44
|
980,54
En Düşük
972,51
BIST En Aktif Hisseler15:50
|MRGYO
|1,54
|22.357.892
|% 10,00
|
|MZHLD
|73,25
|19.267.291
|% 9,98
|
|ESCOM
|16,22
|44.010.387
|% 9,97
|
|SILVR
|14,13
|6.828.051
|% 9,96
|
|OZRDN
|11,74
|2.594.342
|% 9,93
|
|KZBGY
|69,75
|29.291.707
|% -9,94
|
|AKFGY
|2,23
|271.826.014
|% -9,72
|
|OTTO
|32,50
|539.936
|% -8,19
|
|SNPAM
|7,10
|619.592
|% -8,15
|
|AVGYO
|3,16
|24.312.297
|% -5,67
|
|THYAO
|49,18
|5.430.476.443
|% -0,69
|
|TUPRS
|276,50
|2.212.986.136
|% 6,76
|
|SASA
|35,32
|1.548.098.816
|% 3,34
|
|GARAN
|14,59
|1.516.624.002
|% 1,53
|
|KARSN
|7,08
|1.381.880.314
|% -2,61
|
|DOHOL
|4,03
|962.666.537
|% 2,03
|
|EKGYO
|2,73
|644.686.441
|% 1,49
|
|TSKB
|2,25
|502.454.339
|% 6,64
|
|YKBNK
|4,61
|928.514.730
|% 1,32
|
|KARSN
|7,08
|1.381.880.314
|% -2,61
|
|15:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3936
|16,4084
|% 0,17
|
|Euro
|17,5155
|17,5343
|% -0,74
|
|Sterlin
|20,5672
|20,6704
|% -0,47
|
|Frank
|17,0134
|17,1159
|% -0,15
|
|Riyal
|4,3634
|4,3852
|% 0,23
|
|15:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.849
|1.849
|-6,17
|
|Altın Gr.
|976
|976
|-1,17
|
|Cumhuriyet
|6.490
|6.591
|-4,00
|
|Tam
|6.460
|6.623
|-4,40
|
|Yarım
|3.122
|3.204
|-2,12
|
|Çeyrek
|1.566
|1.602
|-1,06
|
|Gümüş.Ons
|21,72
|21,76
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|11,44
|11,45
|-0,14
|
|B. Petrol
|120
|120
|2,13
|
Seans Raporu
15:50
daha fazla
-
16:05XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 16, 11 artarak (% 0.57 ) 2, 832
-
16:05
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi DOHOL, EKGYO, TSKB
-
16:05XU100
Endeks 2, 542 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 58 üstünde . İşlem hacmi 34, 663.00 milyon TL de
-
16:05BOSSA
Yüzde 8.39 oranında artışla 56.20 lira fiyatla işlem gören hissede 612, 802 adet işlem
-
16:03PENGD
Yüzde 4.61 oranında artışla 4.54 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 488, 824 adet işlem