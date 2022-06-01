***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
01.06.2022 07:40
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Tasarruf Sahiplerine Duyuru
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033756
BIST
18:052.547
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.539
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|Önceki Kapanış
|: 2.547
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2.554
En Düşük
2.528
18:0516,3983
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0029
|Açılış
|: 16,4050
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|Önceki Kapanış
|: 16,3730
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16,4449
En Düşük
16,3733
18:0517,5923
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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17,6461
En Düşük
17,5551
18:05967,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -1,89
|Açılış
|: 967,50
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|Önceki Kapanış
|: 969,39
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972,08
En Düşük
965,73
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALCAR
|314,60
|51.057.474
|% 10,00
|
|MRGYO
|1,54
|22.743.341
|% 10,00
|
|MZHLD
|73,25
|19.398.555
|% 9,98
|
|ESCOM
|16,22
|47.546.854
|% 9,97
|
|SILVR
|14,13
|7.057.423
|% 9,96
|
|AKFGY
|2,23
|310.662.808
|% -9,72
|
|KZBGY
|70,00
|110.127.307
|% -9,62
|
|BURCE
|25,16
|13.732.204
|% -8,11
|
|AVGYO
|3,11
|27.913.907
|% -7,16
|
|LIDFA
|8,69
|4.739.689
|% -5,23
|
|THYAO
|49,90
|9.320.331.244
|% 0,77
|
|SAHOL
|21,22
|3.815.438.469
|% -0,09
|
|TUPRS
|271,10
|3.170.179.603
|% 4,67
|
|SISE
|20,98
|2.734.633.929
|% 1,59
|
|SASA
|36,48
|2.395.482.019
|% 6,73
|
|EKGYO
|2,87
|1.618.217.548
|% 6,69
|
|YKBNK
|4,61
|1.985.751.218
|% 1,32
|
|DOHOL
|4,01
|1.206.933.944
|% 1,52
|
|TSKB
|2,22
|599.522.105
|% 5,21
|
|KARSN
|6,99
|1.773.187.360
|% -3,85
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3837
|16,3983
|% 0,02
|
|Euro
|17,5449
|17,5923
|% -0,17
|
|Sterlin
|20,5809
|20,6841
|% -0,16
|
|Frank
|17,0015
|17,1039
|% -0,15
|
|Riyal
|4,3616
|4,3834
|% -0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.834
|1.834
|-3,57
|
|Altın Gr.
|968
|968
|-1,61
|
|Cumhuriyet
|6.477
|6.575
|-20,00
|
|Tam
|6.440
|6.603
|-24,94
|
|Yarım
|3.113
|3.194
|-12,06
|
|Çeyrek
|1.561
|1.597
|-6,03
|
|Gümüş.Ons
|21,44
|21,48
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,32
|11,33
|-0,05
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|B. Petrol
|116
|116
|0,37
|