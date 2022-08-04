***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
04.08.2022 17:22
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01/07/2022 - 29/07/2022 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051927
BIST
17:162.728
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 43,57
|Açılış
|: 2.701
|
|Önceki Kapanış
|: 2.684
|
2.734
En Düşük
2.701
17:1617,9543
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0272
|Açılış
|: 18,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0150
|
17,9906
En Düşük
17,9146
17:1618,3358
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0937
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,3561
En Düşük
18,2123
17:161.030,64
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 13,11
|Açılış
|: 1.030,29
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,53
|
1.033,11
En Düşük
1.016,05
BIST En Aktif Hisseler17:14
|DARDL
|4,29
|270.550.541
|% 10,00
|
|TMSN
|59,45
|534.263.467
|% 9,99
|
|KRPLS
|8,26
|60.070.459
|% 9,99
|
|KLMSN
|14,31
|47.989.650
|% 9,99
|
|OBASE
|12,70
|1.099.185
|% 9,96
|
|COSMO
|14,90
|998.763
|% -9,97
|
|SRVGY
|96,70
|88.172.985
|% -9,96
|
|SNGYO
|4,98
|79.225.998
|% -9,95
|
|KZBGY
|46,62
|143.781.779
|% -9,91
|
|BRKO
|1,95
|2.227.859
|% -9,72
|
|THYAO
|55,40
|4.288.719.308
|% 0,73
|
|HEKTS
|38,30
|2.541.321.308
|% 7,83
|
|SISE
|23,80
|2.006.410.698
|% 2,23
|
|KARSN
|7,57
|1.518.073.805
|% 7,07
|
|SASA
|50,75
|1.202.914.860
|% 1,83
|
|TSKB
|2,93
|843.613.677
|% 2,09
|
|EKGYO
|3,23
|854.802.972
|% 2,22
|
|YKBNK
|5,05
|1.173.932.960
|% 2,64
|
|KARSN
|7,57
|1.518.073.805
|% 7,07
|
|ZOREN
|2,38
|383.906.360
|% 3,93
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9446
|17,9551
|% 0,16
|
|Euro
|18,3100
|18,3287
|% 0,47
|
|Sterlin
|21,6718
|21,7804
|% -0,17
|
|Frank
|18,6539
|18,7663
|% 0,36
|
|Riyal
|4,7610
|4,7849
|% 0,18
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.786
|20,70
|
|Altın Gr.
|1.029
|1.029
|11,75
|
|Cumhuriyet
|6.859
|6.963
|71,00
|
|Tam
|6.901
|6.953
|50,00
|
|Yarım
|3.363
|3.399
|24,00
|
|Çeyrek
|1.686
|1.699
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|20,21
|20,24
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,60
|11,62
|0,05
|
|B. Petrol
|95,34
|95,34
|-1,44
|
Seans Raporu
17:14
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17:27
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler HEKTS, ISCTR, KOZAL
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17:27XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 37, 92 artarak (% 1.60 ) 2, 408
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17:27
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DGGYO, BEYAZ, ISFIN, SKBNK, DURDO, TMSN, OBASE, KLMSN, YAYLA, EMNIS
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17:27
Tabandan işlem gören hisse senetleri : COSMO, BRKO, SNGYO, SRVGY
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