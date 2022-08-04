***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
04.08.2022 17:27
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01/07/2022 - 29/07/2022 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051932
BIST
17:132.727
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 42,64
|Açılış
|: 2.701
|
|Önceki Kapanış
|: 2.684
|
2.734
En Düşük
2.701
17:1317,9575
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0304
|Açılış
|: 18,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0150
|
17,9906
En Düşük
17,9146
17:1318,3219
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0798
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,3561
En Düşük
18,2123
17:131.030,26
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 12,73
|Açılış
|: 1.030,26
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,53
|
1.033,11
En Düşük
1.016,05
BIST En Aktif Hisseler17:13
|DARDL
|4,29
|270.597.980
|% 10,00
|
|TMSN
|59,45
|534.467.678
|% 9,99
|
|KLMSN
|14,31
|47.989.650
|% 9,99
|
|EMNIS
|37,52
|574.099
|% 9,96
|
|BIZIM
|24,54
|107.538.247
|% 9,95
|
|COSMO
|14,90
|998.763
|% -9,97
|
|SRVGY
|96,70
|88.178.593
|% -9,96
|
|SNGYO
|4,98
|79.236.322
|% -9,95
|
|BRKO
|1,95
|2.227.859
|% -9,72
|
|ASUZU
|319,00
|358.799.370
|% -9,50
|
|THYAO
|55,45
|4.315.856.842
|% 0,82
|
|HEKTS
|38,22
|2.555.333.536
|% 7,60
|
|SISE
|23,82
|2.025.368.368
|% 2,32
|
|KARSN
|7,57
|1.596.862.257
|% 7,07
|
|SASA
|50,70
|1.213.317.143
|% 1,73
|
|TSKB
|2,92
|844.646.889
|% 1,74
|
|EKGYO
|3,22
|866.338.519
|% 1,90
|
|YKBNK
|5,06
|1.175.388.724
|% 2,85
|
|KARSN
|7,57
|1.596.862.257
|% 7,07
|
|ZOREN
|2,39
|384.388.528
|% 4,37
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9438
|17,9575
|% 0,17
|
|Euro
|18,3050
|18,3219
|% 0,44
|
|Sterlin
|21,6682
|21,7769
|% -0,19
|
|Frank
|18,6502
|18,7626
|% 0,34
|
|Riyal
|4,7609
|4,7848
|% 0,18
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.784
|18,56
|
|Altın Gr.
|1.027
|1.028
|9,98
|
|Cumhuriyet
|6.851
|6.954
|62,00
|
|Tam
|6.887
|6.939
|36,00
|
|Yarım
|3.356
|3.392
|17,00
|
|Çeyrek
|1.683
|1.696
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|20,15
|20,18
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,58
|11,59
|0,02
|
|B. Petrol
|96,04
|96,04
|-0,74
|
Seans Raporu
17:13
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17:27
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler HEKTS, ISCTR, KOZAL
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17:27XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 37, 92 artarak (% 1.60 ) 2, 408
-
17:27
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DGGYO, BEYAZ, ISFIN, SKBNK, DURDO, TMSN, OBASE, KLMSN, YAYLA, EMNIS
-
17:27
Tabandan işlem gören hisse senetleri : COSMO, BRKO, SNGYO, SRVGY
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17:27
KARSN, EMNIS, AKSGY değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında