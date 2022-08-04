***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
04.08.2022 17:37
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01/07/2022 - 29/07/2022 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051942
BIST
17:412.727
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 42,89
|Açılış
|: 2.701
|
|Önceki Kapanış
|: 2.684
|
2.734
En Düşük
2.701
17:4117,9504
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0233
|Açılış
|: 18,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0150
|
17,9906
En Düşük
17,9146
17:4118,3558
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,1137
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,3561
En Düşük
18,2123
17:411.031,08
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 13,54
|Açılış
|: 1.031,08
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,53
|
1.033,11
En Düşük
1.016,05
BIST En Aktif Hisseler17:39
|DARDL
|4,29
|271.178.335
|% 10,00
|
|KRPLS
|8,26
|61.308.163
|% 9,99
|
|TMSN
|59,45
|554.857.574
|% 9,99
|
|KLMSN
|14,31
|48.222.402
|% 9,99
|
|ORCAY
|20,30
|159.928.708
|% 9,97
|
|KZBGY
|46,58
|152.633.413
|% -9,99
|
|COSMO
|14,90
|998.763
|% -9,97
|
|SRVGY
|96,70
|88.656.388
|% -9,96
|
|SNGYO
|4,98
|79.571.570
|% -9,95
|
|BRKO
|1,95
|2.227.859
|% -9,72
|
|THYAO
|56,20
|5.017.051.114
|% 2,18
|
|HEKTS
|38,24
|2.593.458.312
|% 7,66
|
|SISE
|23,98
|2.406.869.093
|% 3,01
|
|KARSN
|7,46
|1.672.315.481
|% 5,52
|
|SASA
|50,70
|1.252.041.695
|% 1,73
|
|TSKB
|2,95
|897.795.581
|% 2,79
|
|EKGYO
|3,22
|895.249.051
|% 1,90
|
|YKBNK
|5,04
|1.223.694.810
|% 2,44
|
|KARSN
|7,46
|1.672.315.481
|% 5,52
|
|ZOREN
|2,38
|390.189.120
|% 3,93
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9406
|17,9499
|% 0,13
|
|Euro
|18,3267
|18,3478
|% 0,58
|
|Sterlin
|21,6592
|21,7678
|% -0,23
|
|Frank
|18,6448
|18,7572
|% 0,32
|
|Riyal
|4,7618
|4,7856
|% 0,19
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|17,89
|
|Altın Gr.
|1.031
|1.031
|13,24
|
|Cumhuriyet
|6.873
|6.977
|85,00
|
|Tam
|6.902
|6.966
|63,00
|
|Yarım
|3.363
|3.406
|31,00
|
|Çeyrek
|1.687
|1.702
|15,00
|
|Gümüş.Ons
|20,12
|20,15
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,66
|11,68
|0,11
|
|B. Petrol
|95,34
|95,34
|-1,44
|
Seans Raporu
17:39
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17:54CEOEM
Yüzde 6.15 oranında artışla 11.74 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 416, 391 adet işlem
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17:52XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 50, 29 artarak (% 1.75 ) 2, 928
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17:52XU100
Endeks 2, 727 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 58 üstünde . İşlem hacmi 39, 561.00 milyon TL de
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17:52ULKER
Yüzde 6.57 oranında artışla 15.74 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 214, 426 adet işlem
-
17:50SEKFK
Yüzde 9.29 oranında artışla 6.47 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 894, 665 adet işlem