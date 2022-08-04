***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
04.08.2022 17:39
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01/07/2022 - 29/07/2022 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051944
BIST
17:372.727
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 42,91
|Açılış
|: 2.701
|
|Önceki Kapanış
|: 2.684
|
2.734
En Düşük
2.701
17:3717,9490
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0219
|Açılış
|: 18,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0150
|
17,9906
En Düşük
17,9146
17:3718,3395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0974
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,3561
En Düşük
18,2123
17:371.031,00
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 13,47
|Açılış
|: 1.030,78
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,53
|
1.033,11
En Düşük
1.016,05
BIST En Aktif Hisseler17:37
|DARDL
|4,29
|271.110.562
|% 10,00
|
|TMSN
|59,45
|554.847.409
|% 9,99
|
|KRPLS
|8,26
|61.305.998
|% 9,99
|
|KLMSN
|14,31
|48.222.245
|% 9,99
|
|ORCAY
|20,30
|156.375.148
|% 9,97
|
|KZBGY
|46,58
|152.578.868
|% -9,99
|
|COSMO
|14,90
|998.763
|% -9,97
|
|SRVGY
|96,70
|88.569.261
|% -9,96
|
|SNGYO
|4,98
|79.493.489
|% -9,95
|
|BRKO
|1,95
|2.227.859
|% -9,72
|
|THYAO
|56,05
|4.881.837.644
|% 1,91
|
|HEKTS
|38,30
|2.588.144.023
|% 7,83
|
|SISE
|24,00
|2.369.346.040
|% 3,09
|
|KARSN
|7,47
|1.667.238.428
|% 5,66
|
|SASA
|50,75
|1.246.906.704
|% 1,83
|
|TSKB
|2,91
|863.554.536
|% 1,39
|
|EKGYO
|3,22
|894.751.487
|% 1,90
|
|YKBNK
|5,05
|1.215.748.260
|% 2,64
|
|KARSN
|7,47
|1.667.238.428
|% 5,66
|
|ZOREN
|2,38
|390.024.563
|% 3,93
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9375
|17,9529
|% 0,14
|
|Euro
|18,3136
|18,3402
|% 0,54
|
|Sterlin
|21,6590
|21,7676
|% -0,23
|
|Frank
|18,6426
|18,7549
|% 0,30
|
|Riyal
|4,7619
|4,7858
|% 0,20
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|19,86
|
|Altın Gr.
|1.031
|1.031
|13,32
|
|Cumhuriyet
|6.873
|6.977
|85,00
|
|Tam
|6.911
|6.963
|60,00
|
|Yarım
|3.368
|3.404
|29,00
|
|Çeyrek
|1.689
|1.702
|15,00
|
|Gümüş.Ons
|20,18
|20,21
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,65
|11,67
|0,10
|
|B. Petrol
|95,33
|95,33
|-1,45
|
Seans Raporu
17:37
daha fazla
-
17:52XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 50, 29 artarak (% 1.75 ) 2, 928
-
17:52XU100
Endeks 2, 727 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 58 üstünde . İşlem hacmi 39, 561.00 milyon TL de
-
17:52ULKER
Yüzde 6.57 oranında artışla 15.74 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 214, 426 adet işlem
-
17:50SEKFK
Yüzde 9.29 oranında artışla 6.47 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 894, 665 adet işlem
-
17:49KAPLM
Yüzde 5.28 oranında artışla 79.80 lira fiyatla işlem gören hissede 274, 542 adet işlem