***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
24.08.2022 15:38
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU
FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
FİBA PORTFÖY MELTEM İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ
Fiba Portföy Meltem İkinci Serbest (Döviz) Fon İzahnamesinin V.Bölüm 5.2. No'lu maddesi ve VI. Bölüm, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan BIST
17:593.060
En Yüksek
|Değişim
|: -1,96%
|| -61,22
|Açılış
|: 3.133
|
|Önceki Kapanış
|: 3.122
|
3.149
En Düşük
3.057
17:5918,1678
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0582
|Açılış
|: 18,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2000
|
18,1678
En Düşük
18,0790
17:5918,1026
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0349
|Açılış
|: 18,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2000
|
18,1566
En Düşük
17,9977
17:591.020,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 2,73
|Açılış
|: 1.020,73
|
|Önceki Kapanış
|: 1.018,00
|
1.024,89
En Düşük
1.015,25
BIST En Aktif Hisseler17:59
|HKTM
|17,71
|3.518.233
|% 10,00
|
|BFREN
|1.437,40
|9.912.310
|% 9,99
|
|BEYAZ
|14,76
|116.454.067
|% 9,99
|
|UTPYA
|15,87
|2.524.514
|% 9,98
|
|BJKAS
|7,50
|383.006.166
|% 9,97
|
|CMENT
|54,00
|1.712.016
|% -10,00
|
|COSMO
|32,52
|4.348.114
|% -9,97
|
|KGYO
|15,65
|22.098.603
|% -9,95
|
|EKIZ
|9,50
|1.235.087
|% -9,95
|
|CMBTN
|308,20
|60.925.111
|% -9,17
|
|THYAO
|68,65
|11.072.368.727
|% 1,25
|
|ISCTR
|7,53
|5.286.148.565
|% -8,17
|
|YKBNK
|6,04
|4.243.751.203
|% -3,82
|
|GARAN
|23,42
|3.753.746.813
|% 1,47
|
|AKBNK
|11,07
|3.749.208.671
|% -3,57
|
|YKBNK
|6,04
|4.243.751.203
|% -3,82
|
|ISCTR
|7,53
|5.286.148.565
|% -8,17
|
|EKGYO
|3,80
|2.464.534.438
|% -4,28
|
|ALBRK
|2,35
|1.018.231.843
|% 2,62
|
|AKBNK
|11,07
|3.749.208.671
|% -3,57
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1369
|18,1678
|% 0,32
|
|Euro
|18,0917
|18,1026
|% 0,19
|
|Sterlin
|21,3432
|21,4502
|% -0,11
|
|Frank
|18,7209
|18,8337
|% 0,07
|
|Riyal
|4,8162
|4,8404
|% 0,16
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.748
|1.749
|0,52
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.022
|3,56
|
|Cumhuriyet
|6.797
|6.899
|-19,00
|
|Tam
|6.846
|6.910
|-6,00
|
|Yarım
|3.336
|3.378
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.673
|1.689
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,02
|19,04
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,11
|11,13
|-0,02
|
|B. Petrol
|100
|100
|0,16
|
Seans Raporu
17:59
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17:57RYSAS
Yüzde -5.10 oranında düşüşle 9.49 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 522, 307 adet işlem
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17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ISCTR, EKGYO, GUBRF
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17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler THYAO, TCELL, BIMAS
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17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -43, 68 kaybederek (% -1.58 ) 2, 729
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BFREN, MEPET, BRKO, OBASE, DOGUB, MTRKS, TLMAN, METRO, KLNMA, HKTM