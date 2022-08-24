***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
24.08.2022 14:32
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
FİBA PORTFÖY FIRTINA SERBEST (DÖVİZ) FON
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ
Fiba Portföy Fırtına Serbest (Döviz) Fon İzahnamesinin V.Bölüm 5.2. ve VI. Bölüm 6.1., 6.3., 6.4. No'lu maddeleri, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan _17_____/___08___/_2022______ tarih ve E- 12233903-305,04,25084....sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Değişiklikler ___23___/___09____/__2022______ tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.
İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİNİN KONUSU :
Fiba Portföy Fırtına Serbest (Döviz) Fon'un
izahnamesinin
‘‘V.
Fon Birim Pay Değerinin
, Fon Toplam Değerinin ve Fon Portföy Değerinin Belirlenme Esasları''
başlığı altında bulunan 5.2. maddesinde ve
‘‘VI. Katılma Paylarının Alım Satım Esasları
başlığı altında bulunan ‘‘6.1. Katılma Payı Alım Esasları
'', ‘‘6.3. Katılma Payı Satım Esasları''
ve ‘‘6.4.Satım Bedellerinin Ödenme Esasları'' maddelerinde yurt içi piyasaların açık olduğu günlerin belirlenmesi tanımına İngiltere ve
London Stock Exchange (LSE)
eklenmesine
karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057977
BIST