***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarFİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.ŞFİBA PORTFÖY FIRTINA SERBEST (DÖVİZ) FONİZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİFiba Portföy Fırtına Serbest (Döviz) Fon İzahnamesinin V.Bölüm 5.2. ve VI. Bölüm 6.1., 6.3., 6.4. No'lu maddeleri, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan _17_____/___08___/_2022______ tarih ve E- 12233903-305,04,25084....sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.Değişiklikler ___23___/___09____/__2022______ tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİNİN KONUSU :Fiba Portföy Fırtına Serbest (Döviz) Fon'unizahnamesinin‘‘V.Fon Birim Pay Değerinin, Fon Toplam Değerinin ve Fon Portföy Değerinin Belirlenme Esasları''başlığı altında bulunan 5.2. maddesinde ve‘‘VI. Katılma Paylarının Alım Satım Esaslarıbaşlığı altında bulunan ‘‘6.1. Katılma Payı Alım Esasları'', ‘‘6.3. Katılma Payı Satım Esasları''ve ‘‘6.4.Satım Bedellerinin Ödenme Esasları'' maddelerinde yurt içi piyasaların açık olduğu günlerin belirlenmesi tanımına İngiltere veLondon Stock Exchange (LSE)eklenmesinekarar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057977BIST