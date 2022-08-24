***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
24.08.2022 15:35
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU
FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
FİBA PORTFÖY MELTEM ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ
Fiba Portföy Meltem Üçüncü Serbest (Döviz) Fon izahnamesinin V. Bölüm 5.2. No'lu maddesi ve VI. Bölüm Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan __17_____ /__08_____ /__2022____ tarih ve E-_12233903-305,04-25084 sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
Değişiklikler _23_____/____09___/___2022_____ tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.
İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİNİN KONUSU :
Fiba Portföy Meltem Üçüncü Serbest (Döviz) Fon'un izahnamesinde ‘‘V. Fon Birim Pay Değerinin , Fon Toplam Değerinin ve Fon Portföy Değerinin Belirlenme Esasları'' başlığı altında bulunan 5.2. maddesinde ve ‘‘VI. Katılma Paylarının Alım Satım Esasları başlığında bulunan iş günü ve İşlem Günü tanımına İngiltere ve London Stock Exchange (LSE) eklenmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057992
BIST
16:453.114
En Yüksek
|Değişim
|: 1,74%
|| 53,35
|Açılış
|: 3.076
|
|Önceki Kapanış
|: 3.060
|
3.146
En Düşük
3.075
16:4518,1699
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0282
|Açılış
|: 18,2130
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2150
|
18,1769
En Düşük
18,1333
16:4518,1270
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0352
|Açılış
|: 18,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0500
|
18,2374
En Düşük
18,0804
16:451.025,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 3,70
|Açılış
|: 1.025,35
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,65
|
1.031,38
En Düşük
1.020,72
BIST En Aktif Hisseler16:43
|HALKB
|6,49
|1.519.649.066
|% 10,00
|
|VAKBN
|5,50
|587.140.982
|% 10,00
|
|QNBFB
|46,44
|1.047.080
|% 10,00
|
|BRMEN
|2,20
|493.574
|% 10,00
|
|HKTM
|19,48
|3.839.157
|% 9,99
|
|SNPAM
|11,70
|709.753
|% -10,00
|
|COSMO
|29,28
|2.449.331
|% -9,96
|
|TSPOR
|5,92
|401.727.215
|% -6,92
|
|UZERB
|40,22
|651.362
|% -6,47
|
|OBASE
|16,57
|199.791.504
|% -4,88
|
|ISCTR
|7,80
|6.753.149.487
|% 3,59
|
|THYAO
|69,75
|5.910.012.074
|% 1,60
|
|YKBNK
|6,36
|3.999.629.529
|% 5,30
|
|AKBNK
|11,67
|3.926.469.172
|% 5,42
|
|GARAN
|25,20
|2.692.019.901
|% 7,60
|
|ISCTR
|7,80
|6.753.149.487
|% 3,59
|
|YKBNK
|6,36
|3.999.629.529
|% 5,30
|
|EKGYO
|3,83
|2.253.946.093
|% 0,79
|
|AKBNK
|11,67
|3.926.469.172
|% 5,42
|
|ALBRK
|2,48
|603.664.545
|% 5,53
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1648
|18,1743
|% 0,18
|
|Euro
|18,1088
|18,1238
|% 0,18
|
|Sterlin
|21,3664
|21,4735
|% 0,18
|
|Frank
|18,7554
|18,8684
|% 0,35
|
|Riyal
|4,8242
|4,8484
|% 0,26
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.755
|1.755
|3,55
|
|Altın Gr.
|1.027
|1.027
|5,08
|
|Cumhuriyet
|6.844
|6.948
|49,00
|
|Tam
|6.871
|6.919
|4,00
|
|Yarım
|3.348
|3.383
|2,00
|
|Çeyrek
|1.679
|1.691
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,11
|19,14
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,20
|11,21
|0,04
|
|B. Petrol
|102
|102
|0,82
|
Seans Raporu
16:43
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-
16:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 58, 61 artarak (% 2.16 ) 2, 774
-
16:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : HKTM, BRMEN, TLMAN, SEYKM, UTPYA, VAKBN, HEDEF, HALKB, ULUFA, QNBFB
-
16:57
KGYO, KAPLM, ISGSY değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:57
KIMMR, AVTUR, SANFM değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:57
Bu seansda işlem gören 270 hisse senedinden 188 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 71 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 11 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem