***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarTASARRUF SAHİPLERİNE DUYURUFİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.ŞFİBA PORTFÖY MELTEM ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FONİZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİFiba Portföy Meltem Üçüncü Serbest (Döviz) Fon izahnamesinin V. Bölüm 5.2. No'lu maddesi ve VI. Bölüm Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan __17_____ /__08_____ /__2022____ tarih ve E-_12233903-305,04-25084 sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:Değişiklikler _23_____/____09___/___2022_____ tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİNİN KONUSU :Fiba Portföy Meltem Üçüncü Serbest (Döviz) Fon'un izahnamesinde ‘‘V. Fon Birim Pay Değerinin , Fon Toplam Değerinin ve Fon Portföy Değerinin Belirlenme Esasları'' başlığı altında bulunan 5.2. maddesinde ve ‘‘VI. Katılma Paylarının Alım Satım Esasları başlığında bulunan iş günü ve İşlem Günü tanımına İngiltere ve London Stock Exchange (LSE) eklenmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057992BIST