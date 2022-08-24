***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
24.08.2022 15:40
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU
FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
FİBA PORTFÖY SAFİR SERBEST FON
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ
Fiba Portföy Safir Serbest Fon izahnamesinin V.Bölüm 5.2. ve VI. Bölüm 6.1., 6.3. No'lu maddeleri, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 17_/08_/2022 tarih ve E - 12233903-30504-25084..sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Değişiklikler __23____/_09______/___2022_____ tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.
İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİNİN KONUSU :
Fiba Portföy Safir Serbest Fon'un izahnamesinde ‘‘V. Fon Birim Pay Değerinin
, Fon Toplam Değerinin ve Fon Portföy Değerinin Belirlenme Esasları''
başlığı altında bulunan 5.2. maddesinde ve
‘‘VI. Katılma Paylarının Alım Satım Esasları
başlığı altında bulunan ‘‘6.1. Katılma Payı Alım Esasları
'' ve ‘‘6.3. Katılma Payı Satım Esasları'' maddelerinde yurt içi piyasaların açık olduğu günlerin belirlenmesi
tanımına İngiltere ve
London Stock Exchange (LSE)
eklenmesine
karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057994
BIST