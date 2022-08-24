***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarTASARRUF SAHİPLERİNE DUYURUFİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.ŞFİBA PORTFÖY SAFİR SERBEST FONİZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİFiba Portföy Safir Serbest Fon izahnamesinin V.Bölüm 5.2. ve VI. Bölüm 6.1., 6.3. No'lu maddeleri, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 17_/08_/2022 tarih ve E - 12233903-30504-25084..sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.Değişiklikler __23____/_09______/___2022_____ tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİNİN KONUSU :Fiba Portföy Safir Serbest Fon'un izahnamesinde ‘‘V. Fon Birim Pay Değerinin, Fon Toplam Değerinin ve Fon Portföy Değerinin Belirlenme Esasları''başlığı altında bulunan 5.2. maddesinde ve‘‘VI. Katılma Paylarının Alım Satım Esaslarıbaşlığı altında bulunan ‘‘6.1. Katılma Payı Alım Esasları'' ve ‘‘6.3. Katılma Payı Satım Esasları'' maddelerinde yurt içi piyasaların açık olduğu günlerin belirlenmesitanımına İngiltere veLondon Stock Exchange (LSE)eklenmesinekarar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057994BIST