***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
07.09.2022 10:46
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01/08/2022 - 31/08/2022 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060879
BIST
10:553.373
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -18,69
|Açılış
|: 3.402
|
|Önceki Kapanış
|: 3.391
|
3.424
En Düşük
3.363
10:5518,2419
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0075
|Açılış
|: 18,2980
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2580
|
18,2567
En Düşük
18,2124
10:5518,1101
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0588
|Açılış
|: 18,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1050
|
18,1194
En Düşük
18,0019
10:55997,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,50
|Açılış
|: 997,88
|
|Önceki Kapanış
|: 997,38
|
999,08
En Düşük
991,11
BIST En Aktif Hisseler10:55
|BRKO
|2,31
|457.981
|% 10,00
|
|ROYAL
|4,74
|3.774.770
|% 9,98
|
|ZRGYO
|4,53
|79.197.984
|% 9,95
|
|BRMEN
|3,76
|210.075
|% 9,94
|
|ATAGY
|5,43
|1.755.030
|% 9,70
|
|MTRKS
|34,68
|7.214.827
|% -9,97
|
|VKING
|7,11
|4.110.100
|% -6,94
|
|ALKA
|65,85
|18.550.619
|% -6,66
|
|COSMO
|32,60
|526.066
|% -6,64
|
|FADE
|9,30
|87.465.049
|% -6,06
|
|YKBNK
|8,09
|2.583.086.491
|% -2,29
|
|AKBNK
|15,32
|2.115.935.060
|% -1,61
|
|THYAO
|74,35
|1.613.254.245
|% 0,95
|
|ISCTR
|10,48
|1.189.767.472
|% -0,47
|
|EKGYO
|4,58
|1.170.040.514
|% 1,55
|
|YKBNK
|8,09
|2.583.086.491
|% -2,29
|
|EKGYO
|4,58
|1.170.040.514
|% 1,55
|
|AKBNK
|15,32
|2.115.935.060
|% -1,61
|
|ISCTR
|10,48
|1.189.767.472
|% -0,47
|
|VAKBN
|10,67
|1.149.936.792
|% 5,85
|
|10:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2274
|18,2419
|% 0,04
|
|Euro
|18,1013
|18,1101
|% 0,33
|
|Sterlin
|20,9061
|21,0109
|% -0,13
|
|Frank
|18,4636
|18,5749
|% 0,13
|
|Riyal
|4,8384
|4,8627
|% 0,07
|
|10:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.704
|1.704
|1,80
|
|Altın Gr.
|998
|998
|0,50
|
|Cumhuriyet
|6.740
|6.842
|9,00
|
|Tam
|6.759
|6.849
|9,00
|
|Yarım
|3.293
|3.343
|4,00
|
|Çeyrek
|1.652
|1.674
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|18,19
|18,22
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|10,63
|10,65
|0,08
|
|B. Petrol
|91,66
|91,66
|-1,17
|