***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
07.09.2022 12:12
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01/08/2022 - 31/08/2022 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060944
BIST
12:013.374
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -17,40
|Açılış
|: 3.402
|
|Önceki Kapanış
|: 3.391
|
3.424
En Düşük
3.338
12:0118,2387
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0043
|Açılış
|: 18,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2567
En Düşük
18,2124
12:0118,0736
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0223
|Açılış
|: 18,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0700
|
18,1194
En Düşük
18,0019
12:01999,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,27
|Açılış
|: 999,53
|
|Önceki Kapanış
|: 997,38
|
999,98
En Düşük
991,11
BIST En Aktif Hisseler11:58
|ORGE
|12,98
|50.315.641
|% 10,00
|
|BRKO
|2,31
|457.981
|% 10,00
|
|ROYAL
|4,74
|3.774.770
|% 9,98
|
|CUSAN
|14,15
|22.563.397
|% 9,95
|
|ZRGYO
|4,53
|83.385.280
|% 9,95
|
|MTRKS
|34,68
|7.745.327
|% -9,97
|
|ISFIN
|8,20
|33.850.940
|% -7,34
|
|COSMO
|32,60
|526.066
|% -6,64
|
|VKING
|7,21
|6.022.607
|% -5,63
|
|ALKA
|66,60
|29.029.556
|% -5,60
|
|YKBNK
|8,07
|3.917.896.858
|% -2,54
|
|AKBNK
|15,14
|3.098.237.847
|% -2,76
|
|THYAO
|74,00
|2.533.765.299
|% 0,48
|
|EKGYO
|4,75
|2.480.663.543
|% 5,32
|
|ISCTR
|10,30
|1.743.852.695
|% -2,18
|
|EKGYO
|4,75
|2.480.663.543
|% 5,32
|
|YKBNK
|8,07
|3.917.896.858
|% -2,54
|
|AKBNK
|15,14
|3.098.237.847
|% -2,76
|
|ISCTR
|10,30
|1.743.852.695
|% -2,18
|
|VAKBN
|10,80
|1.640.502.730
|% 7,14
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2316
|18,2395
|% 0,03
|
|Euro
|18,0485
|18,0570
|% 0,03
|
|Sterlin
|20,9127
|21,0176
|% -0,10
|
|Frank
|18,4853
|18,5967
|% 0,24
|
|Riyal
|4,8381
|4,8623
|% 0,06
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.704
|1.704
|2,10
|
|Altın Gr.
|999
|999
|1,86
|
|Cumhuriyet
|6.740
|6.842
|9,00
|
|Tam
|6.772
|6.862
|22,00
|
|Yarım
|3.300
|3.349
|10,00
|
|Çeyrek
|1.655
|1.677
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|18,17
|18,20
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|10,65
|10,66
|0,09
|
|B. Petrol
|92,38
|92,38
|-0,45
|