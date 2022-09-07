***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
07.09.2022 12:27
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01/08/2022 - 31/08/2022 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060955
BIST
13:453.405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 13,28
|Açılış
|: 3.402
|
|Önceki Kapanış
|: 3.391
|
3.424
En Düşük
3.338
13:4518,2407
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0063
|Açılış
|: 18,3430
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2567
En Düşük
18,2124
13:4518,0635
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0122
|Açılış
|: 18,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0700
|
18,1194
En Düşük
18,0019
13:45999,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 1,72
|Açılış
|: 999,10
|
|Önceki Kapanış
|: 997,38
|
1.000,98
En Düşük
991,11
BIST En Aktif Hisseler13:45
|ORGE
|12,98
|53.461.720
|% 10,00
|
|BRKO
|2,31
|2.294.260
|% 10,00
|
|DESA
|23,14
|19.610.398
|% 9,98
|
|ROYAL
|4,74
|4.302.484
|% 9,98
|
|ZRGYO
|4,53
|84.949.009
|% 9,95
|
|MTRKS
|34,68
|8.598.108
|% -9,97
|
|AYEN
|26,56
|162.896.840
|% -9,97
|
|ISFIN
|8,25
|41.827.495
|% -6,78
|
|VKING
|7,15
|6.602.121
|% -6,41
|
|SANEL
|10,18
|1.485.911
|% -5,30
|
|YKBNK
|8,12
|5.069.584.622
|% -1,93
|
|AKBNK
|15,44
|4.144.341.274
|% -0,83
|
|EKGYO
|4,88
|3.619.839.825
|% 8,20
|
|THYAO
|74,00
|3.197.215.066
|% 0,48
|
|SISE
|26,32
|2.595.115.896
|% 3,05
|
|EKGYO
|4,88
|3.619.839.825
|% 8,20
|
|YKBNK
|8,12
|5.069.584.622
|% -1,93
|
|AKBNK
|15,44
|4.144.341.274
|% -0,83
|
|ISCTR
|10,51
|2.485.965.613
|% -0,19
|
|VAKBN
|10,74
|1.974.523.378
|% 6,55
|
|13:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2292
|18,2407
|% 0,03
|
|Euro
|18,0559
|18,0635
|% 0,07
|
|Sterlin
|20,8664
|20,9711
|% -0,32
|
|Frank
|18,4396
|18,5507
|% -0,00
|
|Riyal
|4,8381
|4,8623
|% 0,06
|
|13:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.704
|1.704
|1,86
|
|Altın Gr.
|1.000
|1.000
|2,34
|
|Cumhuriyet
|6.737
|6.839
|-3,00
|
|Tam
|6.772
|6.850
|10,00
|
|Yarım
|3.300
|3.345
|6,00
|
|Çeyrek
|1.655
|1.675
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|18,16
|18,19
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|10,66
|10,68
|0,11
|
|B. Petrol
|93,44
|93,44
|0,61
|