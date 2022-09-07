***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
07.09.2022 12:28
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01/08/2022 - 31/08/2022 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060956
BIST
15:173.403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 11,86
|Açılış
|: 3.402
|
|Önceki Kapanış
|: 3.391
|
3.424
En Düşük
3.338
15:1718,2398
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0054
|Açılış
|: 18,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2567
En Düşük
18,2124
15:1718,0594
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0081
|Açılış
|: 18,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0700
|
18,1194
En Düşük
18,0019
15:17998,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,81
|Açılış
|: 998,19
|
|Önceki Kapanış
|: 997,38
|
1.000,98
En Düşük
991,11
BIST En Aktif Hisseler15:15
|ORGE
|12,98
|54.203.008
|% 10,00
|
|BRKO
|2,31
|3.030.736
|% 10,00
|
|DESA
|23,14
|19.923.714
|% 9,98
|
|ROYAL
|4,74
|4.366.872
|% 9,98
|
|DOGUB
|10,05
|14.769.537
|% 9,96
|
|AYEN
|26,56
|166.146.881
|% -9,97
|
|MTRKS
|34,68
|8.759.995
|% -9,97
|
|FADE
|9,26
|167.622.551
|% -6,46
|
|QNBFB
|43,28
|211.434
|% -6,28
|
|ALKA
|66,20
|51.998.597
|% -6,17
|
|YKBNK
|8,10
|5.955.222.459
|% -2,17
|
|AKBNK
|15,13
|4.923.559.929
|% -2,83
|
|EKGYO
|4,92
|4.547.358.825
|% 9,09
|
|THYAO
|73,85
|4.005.442.923
|% 0,27
|
|SISE
|26,18
|3.409.467.240
|% 2,51
|
|EKGYO
|4,92
|4.547.358.825
|% 9,09
|
|YKBNK
|8,10
|5.955.222.459
|% -2,17
|
|AKBNK
|15,13
|4.923.559.929
|% -2,83
|
|ISCTR
|10,41
|2.938.555.579
|% -1,14
|
|VAKBN
|10,87
|2.385.268.528
|% 7,84
|
|15:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2273
|18,2459
|% 0,06
|
|Euro
|18,0521
|18,0616
|% 0,06
|
|Sterlin
|20,7583
|20,8624
|% -0,84
|
|Frank
|18,4198
|18,5308
|% -0,11
|
|Riyal
|4,8381
|4,8624
|% 0,06
|
|15:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.702
|1.703
|0,42
|
|Altın Gr.
|998
|998
|0,99
|
|Cumhuriyet
|6.732
|6.834
|-8,00
|
|Tam
|6.765
|6.847
|7,00
|
|Yarım
|3.296
|3.344
|5,00
|
|Çeyrek
|1.653
|1.675
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|18,14
|18,16
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|10,64
|10,66
|0,09
|
|B. Petrol
|92,30
|92,30
|-0,53
|
Seans Raporu
15:15
daha fazla
-
15:30ALGYO
Yüzde 7.98 oranında artışla 46.00 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 102, 060 adet işlem
-
15:29IHLGM
Yüzde 5.75 oranında artışla 0.92 lira fiyatla işlem gören hissede 53, 502, 785 adet işlem
-
15:27GLYHO
Yüzde 7.42 oranında artışla 4.63 lira fiyatla işlem gören hissede 67, 238, 501 adet işlem
-
15:26XU100
Endeks 3, 400 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 25 üstünde . İşlem hacmi 62, 473.00 milyon TL de
-
15:26GZNMI
Yüzde 4.48 oranında artışla 31.22 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 424, 763 adet işlem