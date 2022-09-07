***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
07.09.2022 12:32
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01/08/2022 - 31/08/2022 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060959
BIST
13:593.402
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 10,45
|Açılış
|: 3.402
|
|Önceki Kapanış
|: 3.391
|
3.424
En Düşük
3.338
13:5918,2406
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0062
|Açılış
|: 18,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2567
En Düşük
18,2124
13:5918,0685
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0172
|Açılış
|: 18,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0700
|
18,1194
En Düşük
18,0019
13:59998,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,98
|Açılış
|: 998,36
|
|Önceki Kapanış
|: 997,38
|
1.000,98
En Düşük
991,11
BIST En Aktif Hisseler13:59
|ORGE
|12,98
|53.508.150
|% 10,00
|
|BRKO
|2,31
|2.294.260
|% 10,00
|
|DESA
|23,14
|19.754.352
|% 9,98
|
|ROYAL
|4,74
|4.302.484
|% 9,98
|
|ZRGYO
|4,53
|85.071.002
|% 9,95
|
|MTRKS
|34,68
|8.641.666
|% -9,97
|
|AYEN
|26,56
|163.459.646
|% -9,97
|
|ISFIN
|8,20
|42.634.351
|% -7,34
|
|FADE
|9,36
|153.131.027
|% -5,45
|
|VKING
|7,25
|6.665.049
|% -5,10
|
|YKBNK
|8,09
|5.203.993.190
|% -2,29
|
|AKBNK
|15,26
|4.321.602.820
|% -1,99
|
|EKGYO
|4,90
|3.791.397.913
|% 8,65
|
|THYAO
|73,85
|3.274.239.897
|% 0,27
|
|SISE
|26,32
|2.815.679.563
|% 3,05
|
|EKGYO
|4,90
|3.791.397.913
|% 8,65
|
|YKBNK
|8,09
|5.203.993.190
|% -2,29
|
|AKBNK
|15,26
|4.321.602.820
|% -1,99
|
|ISCTR
|10,46
|2.541.746.954
|% -0,66
|
|VAKBN
|10,77
|1.994.794.667
|% 6,85
|
|13:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2305
|18,2406
|% 0,03
|
|Euro
|18,0564
|18,0685
|% 0,10
|
|Sterlin
|20,8389
|20,9434
|% -0,45
|
|Frank
|18,4469
|18,5580
|% 0,04
|
|Riyal
|4,8376
|4,8618
|% 0,05
|
|13:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.702
|1.703
|0,36
|
|Altın Gr.
|999
|999
|1,37
|
|Cumhuriyet
|6.737
|6.839
|-3,00
|
|Tam
|6.766
|6.847
|7,00
|
|Yarım
|3.297
|3.344
|5,00
|
|Çeyrek
|1.653
|1.675
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|18,15
|18,18
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|10,64
|10,66
|0,09
|
|B. Petrol
|93,66
|93,66
|0,83
|