***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
07.09.2022 12:34
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01/08/2022 - 31/08/2022 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060961
BIST
13:593.402
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 10,45
|Açılış
|: 3.402
|
|Önceki Kapanış
|: 3.391
|
3.424
En Düşük
3.338
13:5918,2406
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0062
|Açılış
|: 18,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2567
En Düşük
18,2124
13:5918,0685
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0172
|Açılış
|: 18,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0700
|
18,1194
En Düşük
18,0019
13:59998,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,98
|Açılış
|: 998,36
|
|Önceki Kapanış
|: 997,38
|
1.000,98
En Düşük
991,11
BIST En Aktif Hisseler13:59
|ORGE
|12,98
|53.551.269
|% 10,00
|
|BRKO
|2,31
|3.030.736
|% 10,00
|
|DESA
|23,14
|19.793.505
|% 9,98
|
|ROYAL
|4,74
|4.302.484
|% 9,98
|
|ZRGYO
|4,53
|85.076.556
|% 9,95
|
|MTRKS
|34,68
|8.661.434
|% -9,97
|
|AYEN
|26,56
|163.741.528
|% -9,97
|
|ISFIN
|8,21
|43.115.330
|% -7,23
|
|PRKME
|13,17
|35.191.990
|% -5,52
|
|FADE
|9,38
|154.295.828
|% -5,25
|
|YKBNK
|8,10
|5.234.517.647
|% -2,17
|
|AKBNK
|15,30
|4.362.858.844
|% -1,73
|
|EKGYO
|4,90
|3.818.783.834
|% 8,65
|
|THYAO
|74,00
|3.286.499.471
|% 0,48
|
|SISE
|26,42
|2.909.312.054
|% 3,45
|
|EKGYO
|4,90
|3.818.783.834
|% 8,65
|
|YKBNK
|8,10
|5.234.517.647
|% -2,17
|
|AKBNK
|15,30
|4.362.858.844
|% -1,73
|
|ISCTR
|10,47
|2.577.016.134
|% -0,57
|
|VAKBN
|10,76
|2.025.672.313
|% 6,75
|
|13:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2305
|18,2406
|% 0,03
|
|Euro
|18,0564
|18,0685
|% 0,10
|
|Sterlin
|20,8209
|20,9253
|% -0,54
|
|Frank
|18,4367
|18,5478
|% -0,02
|
|Riyal
|4,8376
|4,8619
|% 0,05
|
|13:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.703
|1.703
|0,96
|
|Altın Gr.
|999
|999
|1,72
|
|Cumhuriyet
|6.737
|6.839
|-3,00
|
|Tam
|6.767
|6.847
|7,00
|
|Yarım
|3.297
|3.344
|5,00
|
|Çeyrek
|1.654
|1.675
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|18,16
|18,18
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|10,65
|10,67
|0,10
|
|B. Petrol
|93,46
|93,46
|0,63
|