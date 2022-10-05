***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
05.10.2022 15:03
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01/09/2022 - 30/09/2022 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067379
BIST
17:463.575
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 20,88
|Açılış
|: 3.564
|
|Önceki Kapanış
|: 3.554
|
3.589
En Düşük
3.546
17:4618,5874
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0034
|Açılış
|: 18,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,7414
En Düşük
18,5581
17:4618,1979
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0102
|Açılış
|: 18,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2900
|
18,3521
En Düşük
18,0794
17:461.016,28
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -6,66
|Açılış
|: 1.016,28
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,94
|
1.031,34
En Düşük
1.010,59
BIST En Aktif Hisseler17:46
|EGEEN
|2.591,80
|298.042.759
|% 10,00
|
|KONYA
|1.490,50
|138.962.943
|% 10,00
|
|KRONT
|53,65
|79.078.497
|% 9,98
|
|CEMTS
|38,20
|242.821.223
|% 9,96
|
|CRFSA
|40,28
|137.664.706
|% 9,93
|
|INFO
|8,69
|131.723.326
|% -9,95
|
|KIMMR
|8,00
|2.977.400
|% -9,91
|
|COSMO
|46,00
|1.549.643
|% -8,91
|
|RODRG
|34,14
|5.952.231
|% -8,23
|
|BALAT
|10,30
|338.497
|% -5,94
|
|THYAO
|84,65
|5.339.763.724
|% -0,06
|
|SASA
|86,85
|4.098.478.905
|% 1,94
|
|SISE
|29,94
|4.016.918.550
|% 1,63
|
|ASELS
|31,56
|2.895.156.572
|% 0,38
|
|EKGYO
|4,31
|2.204.664.029
|% 0,23
|
|EKGYO
|4,31
|2.204.664.029
|% 0,23
|
|YKBNK
|8,14
|1.707.408.533
|% 0,00
|
|AKBNK
|12,91
|2.003.009.917
|% 0,08
|
|ISCTR
|8,36
|1.234.269.865
|% 0,12
|
|ODAS
|7,54
|1.081.682.073
|% 3,71
|
|17:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5801
|18,5874
|% 0,02
|
|Euro
|18,1873
|18,1979
|% 0,06
|
|Sterlin
|20,5736
|20,6768
|% -0,45
|
|Frank
|18,6298
|18,7420
|% -0,27
|
|Riyal
|4,9287
|4,9535
|% 0,02
|
|17:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.702
|1.702
|-10,81
|
|Altın Gr.
|1.014
|1.014
|-8,59
|
|Cumhuriyet
|6.772
|6.874
|-65,00
|
|Tam
|6.813
|6.872
|-59,00
|
|Yarım
|3.319
|3.360
|-28,00
|
|Çeyrek
|1.663
|1.679
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|20,32
|20,34
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|12,07
|12,09
|-0,26
|
|B. Petrol
|96,75
|96,75
|2,33
|
Seans Raporu
17:46
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