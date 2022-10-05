***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
05.10.2022 15:10
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01/09/2022 - 30/09/2022 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067408
BIST
18:053.484
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 26,39
|Açılış
|: 3.487
|
|Önceki Kapanış
|: 3.458
|
3.508
En Düşük
3.425
18:0518,6058
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0214
|Açılış
|: 18,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5550
|
18,6705
En Düşük
18,5610
18:0518,5479
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,1851
|Açılış
|: 18,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4300
|
18,5479
En Düşük
18,3332
18:051.028,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 2,90
|Açılış
|: 1.028,24
|
|Önceki Kapanış
|: 1.025,34
|
1.030,37
En Düşük
1.024,32
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CELHA
|15,73
|9.823.849
|% 10,00
|
|TRCAS
|16,19
|165.213.805
|% 9,99
|
|BFREN
|1.608,00
|130.101.545
|% 9,99
|
|ZOREN
|4,74
|789.897.969
|% 9,98
|
|EKIZ
|14,89
|1.589.295
|% 9,97
|
|ROYAL
|5,13
|719.341
|% -10,00
|
|INFO
|10,72
|32.013.523
|% -9,99
|
|KIMMR
|9,86
|561.359
|% -9,95
|
|ATSYH
|125,90
|6.609.435
|% -9,94
|
|ULUFA
|4,11
|29.041.312
|% -8,67
|
|THYAO
|84,80
|8.724.298.882
|% 4,95
|
|SASA
|82,75
|6.254.311.222
|% 5,55
|
|EKGYO
|4,22
|3.210.034.106
|% 0,24
|
|PETKM
|14,61
|3.103.453.181
|% 9,85
|
|SISE
|28,36
|2.891.559.597
|% 3,65
|
|EKGYO
|4,22
|3.210.034.106
|% 0,24
|
|YKBNK
|7,81
|2.616.096.156
|% 0,90
|
|PETKM
|14,61
|3.103.453.181
|% 9,85
|
|HALKB
|7,60
|1.675.998.222
|% -6,06
|
|DOHOL
|5,11
|1.111.432.439
|% -0,78
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5678
|18,5934
|% -0,18
|
|Euro
|18,4011
|18,5183
|% 0,85
|
|Sterlin
|21,0668
|21,1724
|% 0,39
|
|Frank
|18,8848
|18,9986
|% 0,37
|
|Riyal
|4,9332
|4,9580
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.718
|1.718
|1,97
|
|Altın Gr.
|1.026
|1.027
|1,21
|
|Cumhuriyet
|6.809
|6.912
|-3,00
|
|Tam
|6.872
|6.956
|12,00
|
|Yarım
|3.348
|3.399
|5,00
|
|Çeyrek
|1.677
|1.700
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,66
|20,69
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|12,36
|12,37
|0,02
|
|B. Petrol
|93,78
|93,78
|0,01
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59ELITE
Yüzde -3.94 oranında düşüşle 24.90 lira fiyatla işlem gören hissede 980, 758 adet işlem
-
17:58ASUZU
Yüzde -3.52 oranında düşüşle 197.50 lira fiyatla işlem gören hissede 883, 075 adet işlem
-
17:57GARAN
Yüzde -3.29 oranında düşüşle 20.56 lira fiyatla işlem gören hissede 75, 190, 677 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -12, 6 kaybederek (% -0.41 ) 3, 068
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : CELHA, NTGAZ, SEKFK, BFREN, ULUUN