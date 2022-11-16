***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
16.11.2022 14:40
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
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tasarruf sahiplerine duyuru
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080303
BIST
15:024.740
En Yüksek
|Değişim
|: 1,77%
|| 82,61
|Açılış
|: 4.702
|
|Önceki Kapanış
|: 4.657
|
4.784
En Düşük
4.677
15:0218,6221
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0206
|Açılış
|: 18,7130
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
18,6430
En Düşük
18,5685
15:0219,3974
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,1260
|Açılış
|: 19,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4900
|
19,4349
En Düşük
19,2248
15:021.067,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 3,78
|Açılış
|: 1.067,26
|
|Önceki Kapanış
|: 1.063,48
|
1.068,40
En Düşük
1.059,11
BIST En Aktif Hisseler15:02
|ALBRK
|3,08
|222.043.408
|% 10,00
|
|BURVA
|44,44
|29.023.109
|% 10,00
|
|BRLSM
|24,44
|83.539.998
|% 9,99
|
|FONET
|16,18
|108.567.873
|% 9,99
|
|YEOTK
|109,20
|157.850.464
|% 9,97
|
|BASCM
|4,19
|778.812
|% -23,82
|
|MNDRS
|8,92
|136.195.947
|% -9,99
|
|ALCTL
|91,55
|351.165.576
|% -9,98
|
|ZEDUR
|31,38
|1.766.364
|% -9,98
|
|DOGUB
|8,60
|20.771.724
|% -9,95
|
|YKBNK
|11,51
|6.086.765.324
|% 6,67
|
|THYAO
|106,10
|5.864.012.776
|% -2,66
|
|ISCTR
|10,35
|5.116.174.870
|% 6,37
|
|AKBNK
|17,28
|4.618.682.061
|% 6,73
|
|EREGL
|37,60
|4.197.718.971
|% 0,00
|
|YKBNK
|11,51
|6.086.765.324
|% 6,67
|
|ISCTR
|10,35
|5.116.174.870
|% 6,37
|
|SKBNK
|2,44
|1.115.461.602
|% 4,27
|
|TSKB
|3,43
|1.384.487.924
|% 5,21
|
|EKGYO
|5,65
|2.182.897.017
|% 1,62
|
|15:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6066
|18,6221
|% 0,11
|
|Euro
|19,3846
|19,3974
|% 0,65
|
|Sterlin
|22,0860
|22,1968
|% 0,39
|
|Frank
|19,7206
|19,8394
|% 0,48
|
|Riyal
|4,9382
|4,9630
|% 0,07
|
|15:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.783
|4,18
|
|Altın Gr.
|1.068
|1.068
|4,30
|
|Cumhuriyet
|7.108
|7.216
|23,00
|
|Tam
|7.087
|7.198
|3,00
|
|Yarım
|3.442
|3.519
|2,00
|
|Çeyrek
|1.721
|1.759
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|21,93
|21,95
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|13,16
|13,18
|0,26
|
|B. Petrol
|93,97
|93,97
|0,11
|
Seans Raporu
15:02
daha fazla
-
15:17XU100
Endeks 4, 739 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 77 üstünde . İşlem hacmi 91, 776.00 milyon TL de
-
15:17YESIL
Yüzde 5.96 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 593, 537 adet işlem
-
15:16MIATK
Yüzde 9.89 oranında artışla 143.30 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 160, 192 adet işlem
-
15:15VAKBN
Yüzde 9.83 oranında artışla 10.28 lira fiyatla işlem gören hissede 309, 041, 662 adet işlem
-
15:14YAYLA
Yüzde 9.97 oranında artışla 7.06 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 253, 602 adet işlem