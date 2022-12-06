***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
06.12.2022 17:08
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01/11/2022 - 30/11/2022 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084870
BIST
16:565.000
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 42,72
|Açılış
|: 4.947
|
|Önceki Kapanış
|: 4.958
|
5.033
En Düşük
4.910
16:5618,6393
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0012
|Açılış
|: 18,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7150
|
18,7010
En Düşük
18,6015
16:5619,5954
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0466
|Açılış
|: 19,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7600
|
19,6388
En Düşük
19,5215
16:561.065,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 6,57
|Açılış
|: 1.065,38
|
|Önceki Kapanış
|: 1.058,82
|
1.067,27
En Düşük
1.058,07
BIST En Aktif Hisseler16:54
|BARMA
|122,10
|32.770.785
|% 10,00
|
|KSTUR
|348,00
|792.210
|% 9,99
|
|BALAT
|15,97
|3.469.658
|% 9,99
|
|KONTR
|154,30
|773.267.078
|% 9,98
|
|VKING
|12,89
|820.691
|% 9,98
|
|ALFAS
|199,30
|409.328.596
|% -9,98
|
|EUREN
|75,40
|1.181.264.288
|% -9,97
|
|YESIL
|4,00
|11.833.784
|% -9,91
|
|PEKGY
|3,36
|362.527.054
|% -9,19
|
|ROYAL
|6,88
|1.367.385
|% -8,75
|
|KRDMD
|17,14
|11.500.634.420
|% 5,61
|
|THYAO
|135,00
|7.756.142.039
|% -2,60
|
|EREGL
|42,54
|5.812.061.020
|% 0,24
|
|SISE
|40,08
|4.559.188.814
|% 3,73
|
|AKBNK
|16,23
|3.702.993.692
|% -0,31
|
|KRDMD
|17,14
|11.500.634.420
|% 5,61
|
|EKGYO
|7,32
|3.334.584.553
|% 0,69
|
|ADESE
|1,87
|530.075.354
|% 1,08
|
|AKBNK
|16,23
|3.702.993.692
|% -0,31
|
|ISCTR
|10,23
|2.092.062.982
|% 0,79
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6348
|18,6393
|% 0,01
|
|Euro
|19,5876
|19,5954
|% 0,24
|
|Sterlin
|22,6734
|22,7871
|% 0,21
|
|Frank
|19,7545
|19,8735
|% 0,39
|
|Riyal
|4,9424
|4,9672
|% -0,01
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|10,26
|
|Altın Gr.
|1.066
|1.066
|7,52
|
|Cumhuriyet
|7.143
|7.251
|-36,00
|
|Tam
|7.177
|7.225
|57,00
|
|Yarım
|3.475
|3.532
|27,00
|
|Çeyrek
|1.743
|1.766
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|22,36
|22,38
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|13,45
|13,46
|0,15
|
|B. Petrol
|81,63
|81,63
|-1,05
|
Seans Raporu
16:54
daha fazla
-
17:09MAKTK
Yüzde 4.26 oranında artışla 6.86 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 099, 146 adet işlem
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17:07ASUZU
Yüzde 4.01 oranında artışla 254.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 575, 682 adet işlem
-
17:06XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 36, 28 artarak (% 0.68 ) 5, 355
-
17:06
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, HKTM, BARMA
-
17:06XU100
Endeks 4, 990 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 64 üstünde . İşlem hacmi 93, 798.00 milyon TL de