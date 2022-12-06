***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
06.12.2022 17:25
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01/11/2022 - 30/11/2022 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084881
BIST
17:265.008
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 50,49
|Açılış
|: 4.947
|
|Önceki Kapanış
|: 4.958
|
5.033
En Düşük
4.910
17:2618,6425
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0044
|Açılış
|: 18,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7150
|
18,7010
En Düşük
18,6015
17:2619,6001
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0513
|Açılış
|: 19,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7600
|
19,6388
En Düşük
19,5215
17:261.065,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 6,43
|Açılış
|: 1.065,00
|
|Önceki Kapanış
|: 1.058,82
|
1.067,27
En Düşük
1.058,07
BIST En Aktif Hisseler17:24
|BARMA
|122,10
|32.845.388
|% 10,00
|
|KSTUR
|348,00
|792.210
|% 9,99
|
|BALAT
|15,97
|3.469.658
|% 9,99
|
|KONTR
|154,30
|776.210.659
|% 9,98
|
|VKING
|12,89
|820.691
|% 9,98
|
|PEKGY
|3,33
|368.885.449
|% -10,00
|
|ALFAS
|199,30
|410.889.314
|% -9,98
|
|YESIL
|4,00
|11.946.184
|% -9,91
|
|ALKA
|42,28
|359.850.134
|% -9,50
|
|EUREN
|75,85
|1.428.737.506
|% -9,43
|
|KRDMD
|17,30
|12.963.581.504
|% 6,59
|
|THYAO
|136,60
|8.274.695.327
|% -1,44
|
|EREGL
|42,82
|6.584.718.161
|% 0,90
|
|SISE
|40,44
|4.765.970.227
|% 4,66
|
|AKBNK
|16,34
|3.982.698.108
|% 0,37
|
|KRDMD
|17,30
|12.963.581.504
|% 6,59
|
|EKGYO
|7,33
|3.867.493.335
|% 0,83
|
|ADESE
|1,85
|548.542.821
|% 0,00
|
|AKBNK
|16,34
|3.982.698.108
|% 0,37
|
|ISCTR
|10,30
|2.297.474.411
|% 1,48
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6364
|18,6401
|% 0,01
|
|Euro
|19,5946
|19,6014
|% 0,27
|
|Sterlin
|22,6530
|22,7666
|% 0,12
|
|Frank
|19,7653
|19,8844
|% 0,45
|
|Riyal
|4,9432
|4,9680
|% 0,01
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.776
|8,63
|
|Altın Gr.
|1.066
|1.066
|6,91
|
|Cumhuriyet
|7.135
|7.243
|-44,00
|
|Tam
|7.173
|7.221
|53,00
|
|Yarım
|3.474
|3.530
|25,00
|
|Çeyrek
|1.742
|1.765
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|22,40
|22,42
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|13,44
|13,45
|0,14
|
|B. Petrol
|82,06
|82,06
|-0,62
|
Seans Raporu
17:24
daha fazla
-
17:39BFREN
Yüzde 4.90 oranında artışla 3, 803.00 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 612 adet işlem
-
17:38RALYH
Yüzde 9.85 oranında artışla 33.68 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 964, 574 adet işlem
-
17:36XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 66, 47 artarak (% 1.25 ) 5, 385
-
17:36XU100
Endeks 5, 013 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 11 üstünde . İşlem hacmi 101, 244.00 milyon TL de
-
17:34DYOBY
Yüzde 7.23 oranında artışla 28.78 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 313, 337 adet işlem