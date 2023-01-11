***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
11.01.2023 18:20
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01/12/2022 - 30/12/2022 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1100508
BIST
17:224.729
En Yüksek
|Değişim
|: -5,19%
|| -259,11
|Açılış
|: 5.006
|
|Önceki Kapanış
|: 4.988
|
5.091
En Düşük
4.729
17:2218,7847
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0109
|Açılış
|: 18,9380
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9180
|
18,8841
En Düşük
18,6923
17:2220,1960
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0343
|Açılış
|: 20,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3000
|
20,3201
En Düşük
20,0482
17:221.130,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -3,27
|Açılış
|: 1.130,53
|
|Önceki Kapanış
|: 1.133,80
|
1.140,15
En Düşük
1.127,48
BIST En Aktif Hisseler17:22
|SDTTR
|56,65
|7.541.928
|% 10,00
|
|ONCSM
|30,92
|1.748.340
|% 9,96
|
|ULUFA
|7,86
|44.413.792
|% 9,93
|
|DIRIT
|7,43
|1.855.034
|% 9,91
|
|MAKIM
|25,48
|175.755.176
|% 7,06
|
|OYLUM
|4,14
|47.080.699
|% -10,00
|
|PRZMA
|7,11
|1.303.959
|% -10,00
|
|UNLU
|8,37
|31.648.197
|% -10,00
|
|POLTK
|1.737,60
|20.755.426
|% -10,00
|
|HKTM
|67,10
|466.042.607
|% -9,99
|
|PGSUS
|428,00
|1.569.422.910
|% -5,89
|
|ODAS
|8,74
|1.266.052.188
|% -2,02
|
|ENJSA
|30,00
|849.217.347
|% -4,03
|
|AHGAZ
|88,85
|546.319.632
|% -1,28
|
|HKTM
|67,10
|466.042.607
|% -9,99
|
|ODAS
|8,74
|1.266.052.188
|% -2,02
|
|IHLGM
|1,02
|57.427.569
|% -8,11
|
|PRDGS
|6,99
|362.369.417
|% 1,16
|
|HLGYO
|4,58
|170.293.903
|% -9,49
|
|ENJSA
|30,00
|849.217.347
|% -4,03
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7711
|18,7847
|% 0,06
|
|Euro
|20,1827
|20,1960
|% 0,17
|
|Sterlin
|22,7155
|22,8294
|% -0,13
|
|Frank
|20,1211
|20,2423
|% -0,71
|
|Riyal
|4,9844
|5,0094
|% -0,02
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.872
|1.872
|-6,30
|
|Altın Gr.
|1.127
|1.128
|-6,18
|
|Cumhuriyet
|7.638
|7.753
|19,00
|
|Tam
|7.628
|7.695
|-40,00
|
|Yarım
|3.706
|3.764
|-20,00
|
|Çeyrek
|1.853
|1.882
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|23,28
|23,31
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|14,03
|14,04
|-0,23
|
|B. Petrol
|81,88
|81,88
|1,78
|