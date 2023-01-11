***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
11.01.2023 18:23
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01/12/2022 - 30/12/2022 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1100518
BIST
17:224.729
En Yüksek
|Değişim
|: -5,19%
|| -259,11
|Açılış
|: 5.006
|
|Önceki Kapanış
|: 4.988
|
5.091
En Düşük
4.729
17:2218,7815
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0077
|Açılış
|: 18,9380
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9180
|
18,8841
En Düşük
18,6923
17:2220,2389
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0772
|Açılış
|: 20,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3000
|
20,3201
En Düşük
20,0482
17:221.130,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -3,17
|Açılış
|: 1.130,57
|
|Önceki Kapanış
|: 1.133,80
|
1.140,15
En Düşük
1.128,57
BIST En Aktif Hisseler17:22
|SDTTR
|56,65
|7.529.635
|% 10,00
|
|ONCSM
|30,92
|1.745.496
|% 9,96
|
|ULUFA
|7,86
|44.413.792
|% 9,93
|
|DIRIT
|7,43
|1.840.174
|% 9,91
|
|BALAT
|25,96
|2.698.395
|% 8,53
|
|GOZDE
|21,06
|358.862.847
|% -10,00
|
|UNLU
|8,37
|31.648.197
|% -10,00
|
|OYLUM
|4,14
|47.066.470
|% -10,00
|
|POLTK
|1.737,60
|20.755.426
|% -10,00
|
|KONYA
|3.043,50
|204.678.053
|% -10,00
|
|THYAO
|125,30
|8.585.108.118
|% -4,50
|
|EREGL
|36,84
|6.361.523.358
|% -2,69
|
|ASELS
|52,80
|5.726.063.936
|% -9,20
|
|TUPRS
|473,00
|4.526.483.305
|% -0,48
|
|KOZAL
|518,80
|4.516.395.787
|% -7,85
|
|EKGYO
|8,11
|3.343.854.592
|% -4,59
|
|YKBNK
|8,59
|3.602.715.875
|% -9,86
|
|KRDMD
|17,19
|4.364.653.107
|% -5,24
|
|SKBNK
|2,55
|590.193.424
|% -6,59
|
|KATMR
|2,09
|423.461.848
|% -9,91
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7774
|18,7815
|% 0,04
|
|Euro
|20,2264
|20,2389
|% 0,38
|
|Sterlin
|22,7166
|22,8305
|% -0,13
|
|Frank
|20,1131
|20,2342
|% -0,75
|
|Riyal
|4,9840
|5,0090
|% -0,03
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.873
|1.873
|-5,31
|
|Altın Gr.
|1.131
|1.131
|-2,57
|
|Cumhuriyet
|7.638
|7.753
|19,00
|
|Tam
|7.653
|7.720
|-15,00
|
|Yarım
|3.718
|3.777
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.859
|1.888
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,28
|23,32
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|14,13
|14,15
|-0,12
|
|B. Petrol
|81,58
|81,58
|1,48
|