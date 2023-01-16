***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
16.01.2023 14:01
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Açıklamalar
Fiba Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
kuruluşuna ilişkin SPK Onaylı izahname ve Yatırımcı Bilgi Formu.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102498
BIST
13:495.110
En Yüksek
|Değişim
|: 2,51%
|| 125,00
|Açılış
|: 5.013
|
|Önceki Kapanış
|: 4.985
|
5.119
En Düşük
4.981
13:4918,7897
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0074
|Açılış
|: 19,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1250
|
18,8094
En Düşük
18,7572
13:4920,3574
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0065
|Açılış
|: 20,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6900
|
20,4474
En Düşük
20,2982
13:491.157,73
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -2,25
|Açılış
|: 1.157,50
|
|Önceki Kapanış
|: 1.159,98
|
1.165,44
En Düşük
1.154,56
BIST En Aktif Hisseler13:48
|SDTTR
|75,35
|344.606.929
|% 10,00
|
|AKCNS
|53,35
|39.668.798
|% 10,00
|
|ONCSM
|41,14
|2.815.005
|% 10,00
|
|DAGI
|6,05
|5.567.329
|% 10,00
|
|ARMDA
|307,00
|19.408.196
|% 10,00
|
|ATSYH
|113,30
|1.886.688
|% -9,94
|
|ULUFA
|7,04
|4.629.227
|% -7,85
|
|ULAS
|10,00
|220.264
|% -7,24
|
|SNPAM
|15,57
|111.444
|% -6,65
|
|ODAS
|8,79
|2.219.544.498
|% -4,87
|
|THYAO
|141,60
|5.097.139.564
|% 5,12
|
|KOZAL
|570,80
|3.179.338.098
|% 7,50
|
|ASELS
|57,60
|2.676.542.137
|% 4,25
|
|EREGL
|40,82
|2.465.471.805
|% 1,14
|
|TUPRS
|529,50
|2.368.420.215
|% 3,78
|
|ODAS
|8,79
|2.219.544.498
|% -4,87
|
|EKGYO
|8,00
|1.789.113.108
|% 1,52
|
|YKBNK
|9,47
|1.442.163.562
|% 2,82
|
|KRDMD
|18,96
|2.180.730.744
|% 1,55
|
|ISCTR
|11,07
|1.151.106.583
|% 2,50
|
|13:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7858
|18,7896
|% 0,04
|
|Euro
|20,3498
|20,3564
|% 0,03
|
|Sterlin
|22,8869
|23,0017
|% -0,10
|
|Frank
|20,2099
|20,3316
|% 0,04
|
|Riyal
|4,9870
|5,0120
|% 0,03
|
|13:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.916
|1.917
|-4,33
|
|Altın Gr.
|1.158
|1.158
|-2,29
|
|Cumhuriyet
|7.797
|7.914
|-62,00
|
|Tam
|7.833
|7.890
|80,00
|
|Yarım
|3.817
|3.861
|39,00
|
|Çeyrek
|1.914
|1.930
|19,00
|
|Gümüş.Ons
|24,18
|24,21
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|14,59
|14,61
|-0,05
|
|B. Petrol
|85,00
|85,00
|-0,28
|