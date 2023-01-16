***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarFiba Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)kuruluşuna ilişkin SPK Onaylı izahname ve Yatırımcı Bilgi Formu.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102498BIST