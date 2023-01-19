***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
19.01.2023 16:25
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Tasarruf Sahiplerine Duyuru
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103188
BIST
16:145.392
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 7,52
|Açılış
|: 5.371
|
|Önceki Kapanış
|: 5.384
|
5.453
En Düşük
5.349
16:1418,8042
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0048
|Açılış
|: 19,0670
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0520
|
18,8091
En Düşük
18,7301
16:1420,3503
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0627
|Açılış
|: 20,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6700
|
20,3796
En Düşük
20,2399
16:141.153,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,40
|Açılış
|: 1.153,02
|
|Önceki Kapanış
|: 1.150,62
|
1.158,48
En Düşük
1.147,12
BIST En Aktif Hisseler16:12
|VKING
|38,50
|1.607.452
|% 10,00
|
|SDTTR
|100,20
|180.563.670
|% 9,99
|
|TNZTP
|16,31
|115.238.614
|% 9,98
|
|IDGYO
|3,64
|9.076.686
|% 9,97
|
|SOKE
|13,25
|20.247.113
|% 9,96
|
|EUHOL
|2,32
|198.722.936
|% -7,20
|
|UZERB
|165,60
|726.181
|% -6,33
|
|GMTAS
|8,10
|63.581.550
|% -6,03
|
|DIRIT
|5,85
|217.150
|% -4,88
|
|SANEL
|19,70
|6.240.205
|% -4,83
|
|THYAO
|153,30
|12.312.117.721
|% 2,82
|
|EREGL
|40,46
|5.193.791.848
|% -0,30
|
|ASELS
|61,85
|5.007.300.591
|% -1,90
|
|KRDMD
|19,43
|4.779.566.329
|% 0,05
|
|TUPRS
|582,10
|3.020.763.486
|% -0,67
|
|EKGYO
|8,47
|2.582.014.810
|% 0,59
|
|YKBNK
|9,68
|2.431.400.767
|% 0,21
|
|KRDMD
|19,43
|4.779.566.329
|% 0,05
|
|ISCTR
|11,63
|2.024.102.355
|% 2,20
|
|AKBNK
|17,48
|3.012.008.414
|% 0,69
|
|16:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7873
|18,8015
|% 0,01
|
|Euro
|20,3399
|20,3579
|% 0,35
|
|Sterlin
|23,1265
|23,2425
|% 0,02
|
|Frank
|20,4044
|20,5273
|% -0,07
|
|Riyal
|4,9896
|5,0146
|% 0,03
|
|16:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.908
|4,01
|
|Altın Gr.
|1.154
|1.154
|3,48
|
|Cumhuriyet
|7.800
|7.918
|-39,00
|
|Tam
|7.837
|7.892
|13,00
|
|Yarım
|3.819
|3.862
|6,00
|
|Çeyrek
|1.915
|1.931
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,33
|23,35
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|14,13
|14,15
|-0,04
|
|B. Petrol
|84,48
|84,48
|-0,50
|
Seans Raporu
16:12
daha fazla
-
16:27FLAP
Yüzde 6.40 oranında artışla 15.47 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 760, 547 adet işlem
-
16:26DERIM
Yüzde 4.31 oranında artışla 8.96 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 437, 623 adet işlem
-
16:25ASTOR
Yüzde 9.96 oranında artışla 15.12 lira fiyatla işlem gören hissede 40, 595 adet işlem
-
16:24XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 53 artarak (% 0.14 ) 5, 899
-
16:24XU100
Endeks 5, 379 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 1 altında . İşlem hacmi 81, 021.00 milyon TL de